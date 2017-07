Milan: Cristiano Ronaldo sogno irrealizzabile, o forse no

MILANO - All’inizio sembrava una battuta, una boutade gettata lì da Marco Fassone a Jorge Mendes: «Senti Jorge, ma come si compra Cristiano Ronaldo?». In realtà il Milan ci sta pensando veramente, visto lo stato di grazia delle finanze rossonere e visto il ritrovato entusiasmo dei tifosi che, appena letto del possibile sondaggio per il campione portoghese del Real Madrid, sono letteralmente impazziti, chiedendosi quanto ci sia di vero e, soprattutto, come sia possibile strappare il Pallone d’Oro in carica ai madrileni.

Impossibile…

Le possibilità, va detto subito, sono pochissime: Ronaldo è felice al Real Madrid dove ha creato un impero non solo sportivo, ma anche mediatico ed economico, gioca nella squadra più forte del mondo con la quale ha ogni anno probabilità altissime di vincere in Spagna ed in Europa. Inoltre, il mancato approdo del Milan alla Coppa dei Campioni riduce ulteriormente le speranze rossonere, perché non solo Ronaldo ma anche gli sponsor, poco gradirebbero un anno senza la manifestazione più importante del continente, oltre all’orgoglio personale del campione lusitano di continuare la personale battaglia di gol con l’eterno rivale Messi per il trono di bomber principe in Europa.

…o forse no?

Eppure, il Milan vuole giocarsi fino in fondo le (poche) carte a propria disposizione per arrivare al colpo dell’anno che, garantito, collocherebbe la formazione di Montella come favorita di diritto per lo scudetto e per la vittoria della Coppa Uefa. I costi, nonostante il nome in ballo, potrebbero essere non impossibili da sostenere: circa 120 milioni di euro al Real Madrid per il costo del cartellino, 15-20 annui a Ronaldo, ammortizzabili e ripagabili in gran parte dall’immenso merchandising di magliette, gadget e ritorni d’immagine che il portoghese garantisce. E poi c’è la sfida che il fuoriclasse potrebbe voler provare, ovvero quella serie A mai neanche accarezzata e che il campione d’Europa potrebbe apprezzare diventandone la stella assoluta e giocando per un club come il Milan, blasonato come il Real Madrid, e per il quale, a 32 anni suonati, potrebbe anche decidere di fare qualche sacrificio economico pur di raggiungere pure questo obiettivo rimanendo il calciatore più popolare del pianeta. Infine c’è quella curiosità legata alla maglia numero 7 che il Milan ha lasciato misteriosamente libera nonostante la volontà di Niang di farla sua; una semplice coincidenza o un piccolo indizio verso il colpo dell’anno? I tifosi milanisti sognano, perché svegliarli proprio adesso?