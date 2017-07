Niente Milan, Kjaer va al Siviglia

MILANO - Vincenzo Montella e la difesa a 3: un’idea che stuzzica il tecnico del Milan, per ora fedele al più collaudato 4-3-3, ma non insensibile di fronte a tale richiamo. L’ipotesi di schierare insieme Musacchio, Bonucci e Romagnoli, sfruttando le doti di spinta di Conti e Rodriguez nella linea dei centrocampisti piace al tecnico milanista che per operare tale cambiamento, però, ha bisogno di almeno altri due difensori centrali di riserva. Paletta è vicino all’addio, Gomez e Zapata non garantiscono la qualità richiesta dalle ambizioni rossonere e così la dirigenza rossonera è alla ricerca di un nuovo calciatore per rinforzare il reparto arretrato. Il nome più gettonato è quello di Simon Kjaer, difensore danese del Fenerbache, esperienza in Italia con Palermo e Roma, profilo ideale per garantire stabilità anche fra le riserve; Kjaer piace, ma difficilmente arriverà al Milan, poiché quasi convinto ad accettare il Siviglia che, rispetto al Milan, offre allo scandinavo il posto da titolare, oltre ad un dignitoso stipendio. Fassone e Mirabelli, dunque, sono chiamati ad una nuova ricerca per irrobustire la panchina rossonera e far conservare a Montella l’idea di schierare quella difesa a 3 tanto stuzzicante per la qualità degli uomini in organico e per non costringere uno fra Musacchio e Romagnoli a finire fra le riserve.