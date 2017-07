Milan: subito una sorpresa tra i convocati di Montella per Craiova

MILANO - Prima partita ufficiale del nuovo Milan cinese e lista dei convocati di Vincenzo Montella che subito offre diverse sorprese interessanti. Confermata l’assenza dei due nuovi acquisti Bonucci e Biglia, per i noti problemi legati al ritardo nella consegna delle fidejussioni necessarie, indispensabili in caso di pagamento rateizzato su più anni, sono altre le assenze che destano curiosità.

Ad esempio quella del turco-tedesco Hakan Calhanoglu, grande protagonista della sontuosa vittoria contro il Bayern. L’ex Bayer Leverkusen, insieme al Principito Sosa e a Carlos Bacca non farà parte della comitiva che partirà in direzione Craiova.

Calhanoglu a casa

Presente invece l’esterno Andrea Conti, alla vigilia considerato in dubbio, così come gli altri nuovi acquisti Musacchio, Borini, Kessiè, Rodriguez e Andrè Silva. Ma a fare indubbiamente piacere alla tifoseria rossonera, l’inserimento nella lista dei convocato di Manuel Locatelli e Davide Calabria, i due talenti del vivaio rossonero appena aggregati alla squadra dopo l’estate in Polonia con la Nazionale Under 21.

Questa la lista definitiva in ordine alfabetico: Abate, Antonelli, Bonaventura, Borini, Calabria, Conti, Cutrone, G.Donnarumma, A.Donnarumma, Gomez, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo, Musacchio, Niang, Rodriguez, Storari, André Silva, Zapata.