Milan-Renato Sanches: pista ancora vivissima

MILANO - Renato Sanches e il Milan, una trattativa che, nonostante un rallentamento negli ultimi giorni, prosegue sottotraccia con la volontà delle parti di chiudere un affare vantaggioso per tutti: il Bayern Monaco vuole privarsi, anche solo temporaneamente, del talento portoghese che ha deluso Ancelotti nella prima annata tedesca, il Milan vuole il calciatore, il ragazzo preme per trasferirsi in Italia. I contatti vanno avanti e le due società lavorano sulla formula giusta per portare Sanches a Milano, soprattutto perchè Marco Fassone ha seccamente respinto l'ipotesi di un prestito secco: non vuole che i rossoneri valorizzino il talento lusitano per poi vederlo ripartire per la Baveria senza incassare nulla, vedi le ultime operazioni legate a Van Ginkel e a Pasalic, tornati al Chelsea dopo un anno al Milan. Le redazioni sportive registrano un andamento lento ma progressivo della trattativa fra Milan e Bayern Monaco, con la sensazione che nelle prossime settimane l'affare potrà sbloccarsi e regalare a Montella l'ennesimo rinforzo di una campagna acquisti faraonica.