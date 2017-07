Genoa, dentro anche Giaccherini

GENOVA - Continua a rinforzarsi il Genoa in vista della prossima stagione. Dopo Bertolacci e Lapadula, prelevati dal Milan, infatti, il Grifone è pronto ad assicurarsi anche Emanuele Giaccherini, in uscita dal Napoli dove ha avuto spazio pari a zero; l’esterno d’attacco dei partenopei è graditissimo a Ivan Juric e il Genoa è già pronto ad approfondire i sondaggi già avuti in queste settimane con il Napoli e con l’agente del calciatore. L’idea genoana è quella di un prestito, un’ipotesi che accontenterebbe Giaccherini, meno il Napoli, per cui la trattativa va ancora imbastita con completezza, ma la sensazione è che tutte le parti spingano per la soluzione del trasferimento a Genova e che possa verificarsi presto un’accelerata, forse anche in questa stessa settimana. Definito Giaccherini, il Genoa virerà poi su altri obiettivi per irrobustire la rosa: in difesa piace sempre Goldaniga del Palermo, a centrocampo contatti con la Juventus per il prestito di Mandragora.