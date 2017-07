Milan a Lugano con tante novità: Calhanoglu con il 10

MILANO - C’è grande attesa tra i tifosi rossoneri per la prima uscita stagionale del nuovo Milan messo a punto con perizia e cura maniacale da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, divenuti in appena 4 mesi gli idoli incontrastati delle folle milaniste. Contro il Lugano Vincenzo Montella proverà alcuni dei nuovi acquisti, tra cui il difensore Musacchio, l’esterno mancino Rodriguez, la mezzala Kessiè, l’attaccante Borini e, dulcis in fundo, il fantasista Calhanoglu.

Hakan con il 10

Proprio a proposito del turco tedesco arriva una notizia interessante per i tifosi: l’ex Bayer Leverkusen indosserà la maglia numero 10 lasciata libera da Keisuke Honda. Per quanto riguarda le scelte di formazione, ecco i probabili undici che Montella schiererà dal primo minuto in Svizzera: Storari tra i pali (con Gabriel a subentrare nella ripresa); l’occhialuto Abate a destra e Ricardo Rodriguez a sinistra; Musacchio e Zapata al centro; Kessiè, Montolivo e Calhanoglu in mezzo al campo; Borini, Bacca e il rientrante Bonaventura in attacco. Quest’ultimo pronto a scambiarsi la posizione con il neo acquisto turco. Mancheranno invece Romagnoli e Suso, ancora ai box per qualche problemino fisico.

Diretta Facebook e Weibo

Per i tifosi rossoneri abbonati a Milan Tv sarà possibile seguire il match, in diretta alle ore 19.00 dallo Stadio Comunale Cornaredo di Lugano, sul canale tematico della società, piattaforma Sky in HD, canale 230.

La grande novità è la diretta Facebook (con telecronaca in inglese) dalla pagina ufficiale del club (https://www.facebook.com/ACMilan/), oppure dalla piattaforma social Weibo, però con commento in cinese.