Mirabelli a Roma: il Milan prova a chiudere per Biglia e Keita

MILANO - Come sono lontani i tempi in cui le chiacchiere di mercato sul Milan si limitavano ad operazioni minori, alla raffica delle trattative meno importanti. Ora la nuova dirigenza rossonera è quotidianamente in prima pagina, ma non per esigenze di copione, quanto per l’efficacia indiscutibile di una task force che ha già messo a disposizione dell’allenatore Montella fior di acquisti come Musacchio, Kessiè, Rodriguez e Andrè Silva. Anche oggi, malgrado l’argomento Donnarumma sia ancora all’ordine del giorno, il direttore dell’area tecnica Mirabelli è all’opera per mettere a punti ulteriori colpi in chiave Milan.

Tentativo Keita

Le cronache raccontano che il ds rossonero sia giunto a Roma per tentare un blitz in casa Lazio e chiudere una pratica già aperta da diverse settimane: quella relativa al regista argentino Lucas Biglia. La novità delle ultime ore è che Mirabelli proverà anche l’ennesimo tentativo per convincere Keita Balde Diao, attratto dalle sirene juventine, ad accettare la corte del Milan.

Se dovesse riuscirci, considerando anche l’esterno Conti molto vicino alla meta rossonera, Montella potrebbe già ritrovarsi con la squadra praticamente al completo in vista dell’imminente inizio della prossima stagione. E i tifosi milanisti potrebbero già iniziare a festeggiare.