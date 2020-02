Conte: «Sospendere Schengen? Ma che vogliamo fare dell’Italia un lazzaretto?»

ROMA - Dal premier Giuseppe Conte un netto no allo stop di Schengen e, soprattutto, alla chiusura dei confini come misure di protezione dalla diffusione del coronavirus. «Quando parliamo di controlli accurati - ha spiegato - dobbiamo sempre tenere conto della sostenibilità delle misure» e una chiusura dei confini è una scelta «sproporzionata. Al momento - ha insistito Conte - non ci sono gli estremi per un'iniziativa di questo tipo, senza tenere conto poi dell'impatto devastante che avrebbe sull'economia. Cosa facciamo dell'Italia - ha chiesto il premier - un lazzaretto?».

Riproduzione riservata ©