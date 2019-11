ROMA - «Chi oggi si sbraccia a fare dichiarazioni altisonanti e a minacciare... se Salvini è uomo d'onore vada in Procura a fare un esposto. Io non ho l'immunità perché non sono parlamentare, lui ce l'ha e ne ha già approfittato per il caso Diciotti. Io lo querelerò per calunnia, veda di non approfittarne più». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte interpellato sugli attacchi di Salvini a proposito della riforma del Mes.

