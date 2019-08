Sbarchi, la soluzione di Romano Prodi: «Serve un Ministro dell'immigrazione»

RAVENNA - Quello dell'immigrazione è un problema di «importanza vitale» che non ha a che fare solo su questioni di «ordine pubblico». Per questo motivo occorre, nel nuovo governo Conte, un «ministro dell'immigrazione». A chiederlo è l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, nel corso di un'intervista alla Festa nazionale de l'Unità a Ravenna. «Io nella mia testa, data la complessità del problema della immigrazione, fare un ministero dell'immigrazione - ha detto Prodi -. Non per nulla c'è un commissario europeo per l'immigrazione». Quello dell'immigrazione «non è un problema di ordine pubblico, è una questione di importanza vitale per il nostro futuro».

«Non è solo una questione di ordine pubblico»

La questione degli sbarchi a Lampedusa, secondo Prodi, ha dimostrato la confusione del precedente governo nell'affrontare il tema dell'immigrazione. Per questo serve «un ministero, non un'authority: deve sedere in consiglio dei ministri». Quello dell'immigrazione «è il nostro futuro, è quello che angoscia i nostri cittadini». E «non è solo un problema di ordine pubblico. E' ovvio che ci voglia un ministro ad hoc ma la responsabilità è dell'intero governo. E' un problema - ha aggiunto - che non può essere risolto sono a livello italiano, ci vuole uno che tratti a livello europeo, che dia una mano a modificare il trattato di Dublino».

Verducci: Conte intervenga e apra porto a «Mare Jonio»

«L'ordinanza di Salvini contro la Mare Jonio è l'ennesima vergogna. Salvini continua a comandare in sfregio a tutto e a tutti, come se niente fosse. Con la stessa solita tecnica di propaganda: creare il capro espiatorio e mediatico e sviare l'attenzione dalle sue incapacità. Se il presidente Conte vuole davvero una svolta, lo dimostri adesso, subito. Apra il porto di Lampedusa alla 'Mare Jonio'. Faccia sbarcare tutti i naufraghi, ringrazi le donne e gli uomini di Mediterranea per averli salvati, ridia all'Italia l'onore perduto e faccia sentire la voce in Europa di un'Italia ritrovata». Lo afferma in una nota il senatore Francesco Verducci, della Direzione nazionale PD.