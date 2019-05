Borghi: «Giorgetti sarebbe un buon commissario UE»

ROMA - «Quello sicuramente. Però dipende da quale sarà il dicastero che ci verrà assegnato. Bisogna andare con la professionalità più mirata possibile». Così ha risposto Claudio Borghi, parlamentare della Lega e presidente della commissione Bilancio della Camera, ospite di Agorà su Rai Tre, alla domanda se Giorgetti sarebbe un buon commissario.

Salvini: «Chiederemo Commissario Ue economico, tocca alla Lega»

«Non abbiamo ancora nomi e cognomi dei commissari, ma sicuramente chiederemo per l'Italia un commissario economico: che sia agricoltura, concorrenza, energia, deve essere un commissario che si occupa di economia, non di filosofia come chiese Renzi». Lo ha detto Matteo Salvini, in collegamento con La7. Quanto a chi esprimerà il commissario italiano, tra Lega e M5s, Salvini è esplicito: «Se sarà confermato che la Lega è al 30% e gli amici del M5s al 20%, avremo più voce in capitolo».