Inizia il weekend di Montecarlo: prima la partita, poi la festa di dj Fisichella

MENTONE – Nell'ormai tradizionale incontro di calcio della Fondazione Star Team Mc, si sono affrontate ieri la squadra del Principe Alberto II di Monaco, l'As Star Team for the Children, e la Nazionale Piloti, una formazione composta da piloti di Formula 1 (Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Felipe Massa, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Max Verstappen, Valtteri Bottas, Robert Kubica, Mika Hakkinen...).

Calcio e solidarietà

I proventi della partita, che quest'anno si è svolta eccezionalmente nello stadio Garavan di Mentone, saranno devoluti integralmente a iniziative benefiche della Fondazione Star Team a favore dei bambini in difficoltà. L'associazione festeggia quest'anno il suo venticinquesimo anniversario, celebrazione che ha potuto condividere con il suo presidente onorario, Principe Alberto II di Monaco, che proprio quest’anno compie 60 anni.

Nottata in musica

Al termine dell'incontro, la squadra dello Star Team Monaco è riuscita a imporsi con il punteggio di 2 a 1. I giocatori delle due squadre si sono quindi recati al Jimmy’z, dove sono stati raggiunti da invitati privilegiati accuratamente selezionati, per proseguire questa giornata di festa. Poiché la serata si è svolta a pochi giorni dalla partenza del Gran Premio di Monaco, numerosi piloti di Formula 1 hanno partecipato alla festa che è proseguita fino all'alba, allietata da un dj dai molti talenti, l'ormai ex pilota Giancarlo Fisichella!