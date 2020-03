Cancellato il Gran Premio di Monaco 2020

MILANO - Il GP di Monaco di Formula 1 non si svolgerà: gli organizzatori hanno comunicato in serata che è stata presa la decisione di cancellare definitivamente la corsa dal calendario della Formula 1 2020. «La corrente situazione legata alla pandemia - è scritto in un nota - all'evoluzione e all'incertezza sui risvolti sul Mondiale 2020 di F.1, sulla partecipazione dei team, sulle misure di contenimento dei vari paesi, sui problemi doganali di accesso al Principato, con le implicazioni sul business, sugli staff e sul personale che coinvolge anche 1500 volontari necessari alla buona riuscita dell'evento rendono tutto non più sostenibile. Per questo con grande tristezza e in considerazione della gravità globale della crisi, la direzione dell'Automobile Club di Monaco cancella il GP di Monaco di F.1 del 24 maggio e il GP Storico dell'8-10 maggio, non rinviabili e recuperabili durante la stagione».

Prima volta dal 1954

L'ultima volta che non si disputò il GP del Principato fu il 1954. Nel pomeriggio Monaco risultava ufficialmente rinviata come le altre prime 6 gare della stagione (Australia, Bahrain, Vietnam, Cina, Olanda e Spagna). Poi in serata la nota che ha ufficializzato la cancellazione, certamente anche alla luce della positività al Coronavirus del Principe Alberto di Monaco.

Rinviati i Gp di Olanda, Spagna

A causa dell'emergenza coronavirus rinviati i Gran Premi di Olanda (3 maggio), Spagna (10 maggio) di Formula 1. In precedenza era già stato cancellato il Gp d'Australia e posticipate le gare in Bahrain, Vietnam e Cina. Al momento il primo appuntamento stagionale è previsto in Azerbaigian il prossimo 7 giugno