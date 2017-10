E Dovizioso torna a crederci: «Ducati veloce, giorno perfetto»

SEPANG – La (prima) missione è compiuta: Andrea Dovizioso partirà dalla prima fila del Gran Premio della Malesia. Il pilota italiano della Ducati infatti ha fatto segnare il terzo miglior tempo in qualifica, finendo dietro agli outsider Dani Pedrosa e Johann Zarco, ma distanziando di parecchio (quattro decimi e altrettante caselle sulla griglia di partenza) il diretto rivale nella corsa al titolo, Marc Marquez. «La prima fila era il nostro obiettivo e l’abbiamo raggiunto, ma sono ancora più contento per la nostra velocità, che era fondamentale in questo weekend – esulta il ducatista di Forlì – Se non si ha un buon ritmo è inutile pensare a strategie di gara e noi siamo stati veloci in tutte le condizioni, soprattutto sull’asciutto e con le gomme usate come oggi pomeriggio nelle ultime prove libere. In qualifica ho fatto un giro praticamente perfetto, e questo mi ha dato una soddisfazione enorme! Siamo pronti per domani, con qualsiasi condizione meteo: la moto va molto bene, siamo veloci e questa è la cosa più importante, perché il nostro obiettivo è lottare per la vittoria». Con una Desmosedici in gran palla, l'umore alle stelle e Marquez in ritardo, Dovi si ritroverà dunque domani nell'insperata condizione di rosicchiare punti importanti alla testa della classifica, e di portare lo scontro iridato al gran finale di Valencia.

Anche Lorenzo tiene botta

Che la Rossa si trovi perfettamente a suo agio sulla pista di Sepang lo conferma del resto anche la seconda fila di Jorge Lorenzo, che ha ottenuto il sesto crono: «È stata una giornata positiva, anche se mi sono mancati circa quattro decimi per la prima fila – ammette Por Fuera – In qualifica ho girato con tempi molto costanti ma mi è mancato un giro esplosivo per riuscire a lottare per la pole position. Però sono contento, perché abbiamo migliorato molto la moto durante il weekend e anche io sono riuscito a migliorare la mia guida, soprattutto in frenata. Domani possiamo restare nel gruppo di testa e, se avremo un buon ritmo, lottare per un risultato importante».