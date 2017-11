Fedeli contestata alla Bicocca replica agli studenti: «Alternanza scuola-lavoro funziona»

ROMA - Alcune decine di studenti dell'Università Bicocca di Milano, insieme a studenti di altri atenei e delle superiori riuniti sotto la sigla Osa (Organizzazione studentesca autonoma), hanno protestato durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo per la loro esclusione dall'aula magna e contro l'alternanza scuola-lavoro. Gli studenti, un paio dei quali sono comunque riusciti a entrare fin dall'inizio, hanno bussato rumorosamente alle porte e tentato di fare irruzione nella sala.

La replica di Fedeli agli studenti

«Siamo studenti e dentro ci sono posti vuoti - ha detto uno di loro - vogliamo solo entrare a sentire la conferenza». Alla cerimonia hanno partecipato l'ex premier Enrico Letta e il ministro dell'Istruzione Valeri Fedeli, alla quale una manifestante ha urlato: «Vai a laurearti». Una volta conclusi gli interventi dei due ospiti principali i manifestanti sono stati fatti entrare nell'aula magna e hanno esposto dal palco le ragioni della loro protesta. «Mi sembra che le cose da voi dette - ha replicato Fedeli - stiano nel dibattito del Movimento degli studenti, non di tutti, per fortuna c'è il pluralismo. Ci sono dei dati oggettivi, uno dei quali è che l'alternanza scuola-lavoro, essendo una innovazione didattica, fa parte della formazione e nessuno studente può essere utilizzato in modo improprio. Ci sono tante persone con esperienze di alternanza che non hanno la vostra opinione». «Rimaniamo con opinioni differenti, vi ringrazio di avere di nuovo sollevato il tema al quale credo che il mio ministero debba lavorare con più forza» ha concluso il ministro, interrotta più volte dai manifestanti.