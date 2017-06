Reddito di inclusione, Gentiloni: «Il governo mantiene le promesse»

ROMA - Il governo mantiene gli impegni e oggi ha approvato il decreto legislativo sul reddito di inclusione. Lo ha sottolineato il presidente del consiglio Paolo Gentiloni al termine del Consiglio dei ministri di venerdì 9 giugno 2017. «Voglio mettere particolare enfasi all'approvazione oggi del decreto legislativo sulla povertà. Lo dico perchè sin dall'insediamento di questo governo, che prosegue l'azione dei governi che si sono succeduti in questa legislatura, la povertà è stata una delle nostre priorità - ha spiegato il premier - abbiamo preso l'impegno ad approvare in tempi rapidi il decreto legislativo collaborando con l'arcipelago delle associazioni e degli organismi sociali. Siamo consapevoli che è un primo passo, che è una prima risposta a una esigenza sociale molto rilevante che gli anni della crisi hanno reso ancora più stringente. Per certi versi - ha concluso Gentiloni - siamo soddisfatti per aver mantenuto l'impegno e aver varato per la prima volta uno strumento che punta in modo universale a far fronte alla povertà ma al tempo stesso sappiamo che servono passi ulteriori».