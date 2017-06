Di Battista: «Alfano non tema il 5%, gli garantiremo il reddito di cittadinanza»

L'esponente del Movimento 5 stelle, a Palermo per sostenere la corsa di Ugo Forello alle Amministrative dell'11 giugno, ha attaccato il ministro degli Esteri, ricordandogli che con la soglia di sbarramento molto probabilmente non sarà rieletto ma sarà comunque garantito: «anche se dovrà partecipare ai corsi di formazione per trovarsi un mestiere e lavorare gratis per il Comune»

Dove rubare tranquilli se non nel Belpaese? L’Italia è il paese dei balocchi, il luogo in cui è più facile farla franca, in cui le leggi valgono solo per gli italiani ormai, dove in galera non ci vai mai e comunque quando esci puoi delinquere ancora tanto non succede niente