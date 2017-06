Legge elettorale, Renzi: il modello tedesco non è la mia legge, ma ce lo impone la responsabilità

Non è una parata unita e serena, quella di oggi: perché, tra i circa 400 sindaci che hanno sfilato in via dei Fori imperiali, mancavano decine di primi cittadini delle zone terremotate. Che, tutta questa voglia di festeggiare, proprio non ce l'hanno

In un filmato si vedono due presunti luogotenenti della cosca Arena che mostrano il loro supporto alla campagna elettorlae di Fabio Celia, in corsa per un seggio a Palazzo de' Nobili in una lista di Vincenzo Ciconte. Nel video si vede lo stesso politico che partecipa ad una festa in compagnia di diverse persone, che sono state arrestate con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso