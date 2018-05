Il governo Lega-M5S chiederà a Draghi di continuare il QE, parola di Borghi

ROMA - Il contratto di governo fra Movimento 5 stelle e Lega non è ancora nella sua veste definitiva. Una spia della situazione in continua evoluzione è venuta dalla trasmissione Zapping di Radio 1 Rai, dove era stata annunciata la presenza di Danilo Toninelli, capogruppo stellato al Senato, tra i protagonisti della trattativa fra le delegazioni delle due forze politiche. E' stato il conduttore del programma radiofonico, Giancarlo Loquenzi, a spiegare che l'assenza del parlamentare M5S gli era stata comunicata a un'ora dalla messa in onda e giustificata con un "blocco della partecipazione degli esponenti del M5S a qualsiasi trasmissione». "Semplicamente - è la replica che viene dalle fonti del M5S, che confermano che anche Alfonso Bonafede ha disertato la prevista presenza a Otto e mezzo su La7 - ci sono stati impegni improvvisi, il contratto lo stiamo rileggendo, lo stiamo rivedendo con attenzione, alla fine non ce la facevano ad andare in trasmissione, tutto qui".

Avanti con il Qe

Ciò che è certo, comunque, è che il nuovo governo Lega-M5S, se vedrà la luce, chiederà al presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, di non interrompere il Quantitative Easing (QE) e di prolungare l'acquisto di titoli di Stato. Lo ha annunciato ad Affaritaliani.it il deputato della Lega Claudio Borghi, "e se devo essere sincero - ha spiegato - lo consideravo come implicito. La funzione normale di una Banca Centrale deve essere quella di garantire il debito. E nel momento stesso in cui la Banca Centrale non lo garantisce perché non lo acquista, come faceva per esempio Trichet, e magari lo acquista ma lo fa in modo non strutturale, quello è un grossissimo problema. Immaginate che cosa succederebbe se la Bank of Japan dicesse che non compra più titoli giapponesi». Quindi ci sarà la richiesta del nuovo esecutivo a Draghi e alla Bce di andare avanti con il QE."E' assolutamente importante che la Bce vada avanti".

Finché sarà necessario

Ma quando dovrà durare questo QE? In eterno? "Finché sarà necessario", ha spiegato Borghi. "Finché ci sono i tassi bassi e finché l'opportunità di monetizzare il debito». Oltretutto, tenuto presente dalla richiesta, come da contratto di governo, di non considerare i titoli ricomprati con il QE come debito, significa che tutto il debito ricomprato con il programma di Quantitative Easing è come se fosse debito abbattuto. E"' come se fosse debito consolidato, sono cambiali che si riacquistano. Finché non c'è inflazione, perché Draghi non dovrebbe andare avanti?".

Di Maio contro i debiti dello Stato con i privati

Sul tema del debito si sofferma anche il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, che spiega come le imprese non possano fallire perché lo Stato non paga i suoi debiti. Lo ha raccontato in diretta Facebook da Monza, dall'abitazione di Sergio Bramini, imprenditore fallito a causa dello Stato. "Quando saremo al governo" ha detto, "lavoreremo perché questo non accada ad altri. Uno Stato che non paga i propri debiti con i privati e poi a quei privati chiede le tasse, il Durc, quegli strumenti di burocrazia coi quali deve dimostrare la sua onestà». A giudizio di Di Maio ora "c'è l'opportunità di saldarli questi debiti della pubblica amministrazione" e anche la possibilità di fare "una riforma delle procedure fallimentari e delle esecuzioni immobiliari, dei pignoramenti".