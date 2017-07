Per l'84% degli italiani è emergenza migranti, ecco le proposte della Lega Nord

ROMA - L'84% dei cittadini italiani ritiene che l'Italia sia vittima di una vera e propria emergenza immigrazione. E oltre il 70% di costoro ritiene che l'Unione Europea ne sia responsabile. Lo rivela un sondaggio di Ixé. E la Lega Nord coglie l'occasione per rilanciare il tema dell'invasione attraverso le parole del vicepresidente del Senato e responsabile organizzazione e territorio del Carroccio, Roberto Calderoli: «Non posso che essere d'accordo con quell'84% dei cittadini italiani che secondo Ixè vede un'emergenza nell'immigrazione che si è trasformata in invasione. Questa è un'emergenza nei fatti, quelli quotidiani». Secondo il senatore le strutture sono «stracolme» e le rivolte o le proteste «sono all'ordine del giorno», le stazioni delle nostre principali città sono state «trasformate in accampamenti», i sindaci, inclusi quelli del Pd, stanno protestando con i Prefetti per chiedere di non inviare più immigrati sui nostri territori e «l'Europa ci ha isolato» e si rifiuta di prendersi gli immigrati arrivati in Italia perché non hanno i requisiti per essere considerati rifugiati. «Siamo assolutamente dentro un'emergenza che solo questo Governo si rifiuta di considerare tale", ha sottolineato Calderoli.

Calderoli: Il paese sta affondando

«Il Paese sta affondando, non possiamo reggere questo urto migratorio: dobbiamo fermare l'invasione e rimpatriare tutti le decine di migliaia di clandestini presenti sul nostro territorio», ha continuato il senatore leghista. Secondo l'esponente del Carroccio non a Lampedusa ma sulle «tante isole deserte» che ci sono in Italia vanno allestiti i centri di identificazione dei migranti, «per poi rimpatriarli». «Ha ragione il Governo austriaco a proporre di bloccare gli approdi degli immigrati sulla terraferma lasciandoli nelle isole, ma sbaglia a proporre di lasciarli a Lampedusa», la cui popolazione sta pagando un prezzo altissimo da questa invasione.

La proposta della Lega Nord

In Italia ci sono diverse isole deserte, in alcune ci sono anche vecchi penitenziari abbandonati o vecchie caserme dismesse: «portiamo lì gli immigrati richiedenti asilo che arrivano, allestiamo strutture apposite per ospitarli, sorvegliarli, identificarli il più in fretta possibile e rimpatriarli una volta appurato che sono irregolari", ha proposto Calderoli. Questo per chi è già qui, perché «è chiaro che l'unico strumento per fronteggiare l'invasione resta il blocco navale delle nostre acque territoriali: non dobbiamo far arrivare sulle nostre coste nemmeno un gommone, dobbiamo farli tornare nei porti da cui sono partiti", ha concluso il senatore.