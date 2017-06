Brexit, Macron: la porta è sempre aperta in Ue, Londra può tornare indietro

PARIGI - Finché le trattative saranno aperte ci sarà spazio in Europa per la Gran Bretagna, dopo non si potrà tornare indietro. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron accogliendo per la prima volta dalla sua elezione in Francia la premier britannica May. «Ovviamente la porta è sempre aperta, finché i negoziati sulla Brexit non saranno chiusi. Ma è una decisione presa dal popolo britannico sovrano quella di uscire dall'Europa e io rispetto la sovranità del popolo», ha detto, aggiungendo poi che l'Europa dovrà curare i suoi interessi. «La speranza della Francia è che i negoziati comincino il prima possibile: Inoltre che questi negoziati siano condotti dall'Unione europea in maniera coordinata. Non Stato per Stato, questa è la scelta che stata fatta ed è un bene, in modo che si preservino gli interessi dell'Unione a breve, medio e lungo termine».