Ucraina - Russia, le news di oggi. Sono iniziati i negoziati fra le delegazioni ucraina e russa

Le delegazioni ucraina e russa hanno ripreso i negoziati in video conferenza. Oggi a Roma vertice sull'Ucraina tra il consigliere alla Sicurezza nazionale americano Sullivan e il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Yang. Fonti dell'amministrazione comunale di Kiev affermano che nel bombardamento russo di stamane non sarebbe stato colpito l'aeroporto Antonov, bensì un centro di produzione di aeromobili Antonov che si trova nei pressi dell'aeroporto Sviatoshyn, a circa 10 km dal centro della capitale ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: «Se non chiudete i nostri cieli, è solo questione di tempo quando i missili russi cadranno sul vostro territorio, sul territorio della Nato, sulle case dei cittadini della NATO».

11:41 - Lavrov: «Nessuna minaccia deve più arrivare dall'Ucraina»

Per la Russia è essenziale che «nessuna minaccia arrivi» dal territorio dell'Ucraina, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, come riferisce Ria Novosti.

11:34 - Due morti in bombardamento fabbrica Antonov, vicino Kiev

Due persone sono rimaste uccise nell'attacco delle forze russe contro la zona a nordovest di Kiev dove si trova l'aeroporto Hostomel-Antonov e la fabbrica di aerei Antonov. I bombardamenti hanno colpito anche la zona residenziale vicina allo stabilimento causando due vittime, secondo le autorità cittadine.

11:26 - Il Foglio: incontro Sullivan-Yang a hotel Rome Cavalieri

L'incontro tra il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa bianca Jake Sullivan e il direttore dell'Ufficio della commissione affari esteri della Cina e membro del partito comunista cinese Yang Jiechi, si svolge al Roma Cavalieri Waldfor Astoria, lo scrive Il Foglio che dà l'esclusiva della notizia sull'atteso meeting tra i due rappresentanti di Cina e Stati uniti sulla questione Ucraina. Sullivan e Yang «si incontreranno in mattinata nella sala al piano sotterraneo che si affaccia sul giardino e la piscina nel verde della Balduina».

11:14 - Iniziato quarto round negoziati Mosca-Kiev in video

E' iniziato il quarto round di negoziati tra Ucraina e Russia, questa volta in videoconferenza. Lo ha annunciato postando una foto delle parti collegate da remoto, il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e membro del team negoziale Podolyak. «Le parti stanno attivamente esprimendo le loro posizioni, che sono state già chiarite», ha scritto Podolyak nel suo tweet.

«La comunicazione è difficile ma va avanti. La ragione delle differenze è legata al fatto che abbiamo sistemi politici molto diversi. L'Ucraina ha la libertà di dialogo nella società e l'obbligo di un consenso. La Russia è la definitiva soppressione della sua società».

11:01 - Separatisti Donetsk: 20 civili morti in attacco ucraino

I separatisti filorussi di Donetsk hanno annunciato che un raid ucraino ha causato la morte di almeno 20 persone e il ferimento di altre nove nel centro della città industriale nell'Est dell'Ucraina. La Difesa della regione separatista ha pubblicato sul suo canale Telegram le foto dei corpi insanguinati per strada in mezzo ai detriti. Secondo la stessa fonte la difesa antiaerea dei separatisti ha intercettato un missile ucraino ma «i frammenti» hanno colpito e ucciso le vittime.

10:35 - 10 corridoi umanitari aperti per oggi: nessuno da Mariupol

Secondo il Kyiv Independent sono stati negoziati 10 corridoi umanitari oggi in Ucraina, sette dalla regione di Kiev e tre da Lugansk, nessuno dalla città assediata di Mariupol dove le autorità ucraine tentano di far giungere un convoglio di aiuti, bloccato anche ieri.

10:13 - Erdogan e Scholz parleranno del conflitto oggi a Ankara

Il presidente turco Tayyip Erdogan discuterà del conflitto in Ucraina con il cancelliere tedesco Olaf Scholz che sarà oggi ad Ankara, ha riferito la presidenza turca. La Turchia si è offerta di mediare tra Kiev e Mosca ma ha posto come precondizioni il cessate il fuoco e l'apertura di corridoi umanitari.

La visita di Scholz in Turchia sarà la prima dall'inizio del su mandato nel Paese. «Oltre alle relazioni bilaterali, è atteso uno scambio di vedute su altre questioni regionali e internazionali, prima di tutto sull'Ucraina e sulle relazioni Turchia-Ue», ha riferito la presidenza turca.

10:06 - Germania: da stop a import energia Russia -3% Pil

A breve termine, uno stop alle importazioni di energia dalle Russia potrebbe costare alla Germania fino al 3% del suo prodotto interno lordo. Questo è il risultato delle stime della rete EconPol Europe calcolate con un modello di simulazione. Petrolio e carbone potrebbero essere sostituiti da importazioni da altri paesi, ma è più difficile trovare sostituti per il gas, scrivono gli autori. «La Germania dovrebbe intraprendere un'azione rapida e decisa per ridurre la sua dipendenza dal gas russo. Senza le misure appropriate oggi, corriamo il rischio di essere vulnerabili ai ricatti questo inverno», afferma Karen Pittel, membro della rete EconPol e direttrice del Centro ifo per l'energia, il clima e le risorse.

09:55 - Germania intende acquistare 35 F-35

La Germania intende acquistare fino a 35 caccia F-35, secondo una fonte di governo, scrive il Guardian. La notizia arriva dopo che fonti avevano dichiarato a Reuters che l'esecutivo di Berlino aveva dichiarato di aver deciso in linea di principio l'acquisto di caccia americani.

09:48 - Kiev: intendiamo discutere di garanzie di sicurezza e ritiro russo

L'Ucraina intende discutere di garanzie di sicurezza e di ritiro delle truppe russe dal Paese durante il quarto round di colloqui con la controparte russa, previsti in videoconferenza: lo ha reso noto un consigliere del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Su Twitter, il consigliere del presidente, Mikhail Podolyak, ha scritto: «Quarto round di colloqui. Si discute di pace, cessate il fuoco, ritiro immediato di tutte le truppe e garanzie di sicurezza. Negoziato difficile. Sebbene la Russia sia consapevole dell'inutilità delle sue azioni aggressive, rimane nell'illusione che 19 giorni di violenza contro le pacifiche città dell'Ucraina siano la giusta strategia».

09:47 - Czerny: trafficanti a caccia di donne da far prostituire

Alcuni «trafficanti di esseri umani» hanno tentato di approfittare della guerra per tentare di rapire donne ucraine e destinarle a fare le prostitute in Europa del nord. E' quanto denuncia il cardinale Michael Czerny, nei giorni scorsi in Ucraina su missione del papa.

Il porporato Czerny ha riferito alla rivista dei gesuiti statunitensi, America, che al suo ritorno a Roma, venerdì, «ha ricevuto informazioni che i trafficanti stavano tentando di rapire profughi ucraini in Polonia e di portare le donne ucraine nelle reti di prostituzione in Germania, Paesi Bassi e Danimarca. Egli ha detto che all'inizio di questa settimana c'è stato un tentativo di attirare le donne ucraine su due autobus che le avrebbero portate da Medyka, al confine polacco con l'Ucraina, alla Danimarca, ma che alcune donne ucraine che già vivevano in Polonia sono riuscite a bloccare quel tentativo chiedendo di verificare l'identità degli aspiranti trafficanti. I trafficanti sono rapidamente scomparsi. Il cardinale Czerny ha detto di essere stato informato che le donne ucraine si stanno ora organizzando per prevenire simili tentativi futuri».(Segue)

09:24 - Ucraina: oltre 2.500 residenti di Mariupol uccisi da forze russe

Più di 2.500 residenti della città portuale di Mariupol, sul Mar Nero, sono stati uccisi dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio, ha detto oggi il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, in un'intervista televisiva. Il funzionario di Kiev ha accusato le forze russe di avere impedito ieri l'arrivo di aiuti umanitari nella città assediata. La Russia, da parte sua, nega le accuse di prendere di mira i civili in Ucraina.

08:50 - Russia non esclude risoluzione ONU per accordo con Ucraina

Mosca non esclude che un eventuale accordo tra Russia e Ucraina richieda l'approvazione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu, ha detto alla Ria Novosti Pyotr Ilyichev, capo del dipartimento delle organizzazioni internazionali del ministero degli Esteri russo. «Al momento, quando le parti non hanno ancora raggiunto accordi specifici, è prematuro parlare di adozione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu che li risolva ufficialmente. Anche se non varrebbe la pena escludere un tale sviluppo», ha affermato Ilyichev.

08:07 - Bombardato aeroporto Hostomel-Antonov, a nord di Kiev

L'aeroporto Antonov-Hostomel a circa 11 chilometri a nord-ovest di Kiev, dove si trova anche lo stabilimento che produce gli aerei Antonov, è stato bombardato dalle truppe russe. Secondo le autorità della capitale. Lo scalo cargo è il più importnte del Paese nel settore ed è anche una base militare chiave. Sui social circolano video non verificati che mostrano una densa colonna di fumo che si alza dall'aeroporto.

07:32 - Pechino smentisce richiesta russa di supporto militare

L'ambasciata cinese a Washington ha affermato di non essere a conoscenza della presunta richiesta di supporto militare avanzata da Mosca alla Cina. Liu Pengyu, portavoce dell'ambasciata cinese a Washington DC, ha detto ai media statunitensi di non avere sentito di alcuna richiesta della Russia, aggiungendo: «L'alta priorità ora è evitare che la situazione di tensione si intensifichi o addirittura sfugga al controllo».

07:25 - Leader ceceno Kadyrov: «Sempre più vicino a Kiev»

Il leader della Cecenia Ramzan Kadyrov è in Ucraina insieme alle forze russe, secondo un filmato condiviso dai canali televisivi ceceni e pubblicato sull'account Telegram dello stesso Kadyrov. Kadyrov ha pubblicato un video su Telegram di se stesso, questa mattina, in uniforme militare mentre studia i piani attorno a un tavolo con altri soldati in una stanza.

In un messaggio, ha affermato che il video è stato girato a Hostomel, un aeroporto vicino a Kiev, riferisce l'Afp. «L'altro giorno eravamo a circa 20 km da voi nazisti di Kiev e ora siamo ancora più vicini», avrebbe scritto Kadyrov mentre invita le forze ucraine ad arrendersi: «o sarete finiti», ha aggiunto.

07:07 - Ambasciata USA chiede ad americani di lasciare il Paese

L'ambasciata americana in Ucraina ha invitato tutti i cittadini statunitensi a lasciare il Paese poiché i continui attacchi russi hanno reso la situazione della sicurezza «violenta e imprevedibile». L'ambasciata ha chiesto inoltre di «considerare attentamente» gli spostamenti e i rischi del viaggio, poiché le strade dell'Ucraina potrebbero essere affollate, esposte a operazioni di combattimento o avere infrastrutture deteriorate a causa di danni a ponti e strade.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha rivelato a gennaio di non avere un conteggio accurato del numero totale di americani ancora in Ucraina, a parte il personale del governo ancora nel Paese.

07:02 - ONU: quasi 2,7 milioni di persone in fuga dalla guerra

Quasi 2,7 milioni di persone sono fuggite dalla guerra in Ucraina con oltre 100.000 che hanno lasciato il Paese nelle ultime 24 ore: lo hanno riferito le Nazioni Unite. La maggior parte di queste persone è fuggita in Polonia. Cracovia, la seconda città polacca più grande è alle prese con i nuovi arrivati, mente i suoi alloggi temporanei e rifugi sono ormai pieni.

07:00 - Usa: dure «conseguenze» se la Cina aiuterà la Russia

Gli Stati Uniti affermano che la Cina dovrà affrontare dure «conseguenze» se aiuterà la Russia nella sua invasione dell'Ucraina. In un'intervista alla Cnn, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha affermato che gli Usa stanno «comunicando direttamente, in privato, a Pechino che ci saranno assolutamente conseguenze per gli sforzi di aggiramento delle sanzioni su larga scala o per il sostegno alla Russia per evitarne gi effetti». «Non permetteremo che ciò vada avanti e non consentiremo che ci sia un'ancora di salvezza per la Russia da queste sanzioni economiche da qualsiasi paese, in qualsiasi parte del mondo», ha detto Sullivan, che oggi a Roma, incontrerà l'inviato cinese Yang Jiechi.

06:48 - Generale Graziano: «Putin ha sbagliato i calcoli, non può vincere»

«I russi hanno preparato un'offensiva sulla base di informazioni certamente non corrette. Sicuramente Putin ha sbagliato i calcoli ed è per questo che non ha la supremazia aerea. Poi la situazione può cambiare da un momento all'altro ed i bombardamenti nell'Ovest non lasciano presagire niente di buono». Così il generale Claudio Graziano, a capo del Comitato militare della Ue, in una intervista al Corriere della Sera.

Per Graziano «le capacità militari e morali degli ucraini possono di certo fare la differenza. In più la Russia non ha la capacità tecnologica dell'Occidente, spende la maggior parte del suo bilancio militare per il sistema di armi nucleari. Putin non può perdere, ma non può nemmeno vincere». La no-fly zone, prosegue, «è una decisione che può prendere l'Onu, come è accaduto in Libia. In questo caso, senza una copertura delle Nazioni Unite, sarebbe un atto di guerra contro la Russia».

«Le sanzioni sono state una doverosa e corale risposta dei Paesi occidentali, il loro impatto aumenterà con il passare del tempo. L'Unione europea ora per la prima volta nella sua storia partecipa da protagonista alla sicurezza internazionale: è una risposta ai tempi della storia», conclude il generale.

06:44 - Media USA: la Russia ha chiesto alla Cina droni e denaro

Secondo conversazioni della CNN con due funzionari statunitensi, per l'invasione dell'Ucraina la Russia avrebbe chiesto alla Cina supporto militare, compresi i droni, nonché assistenza economica. Richieste che, ha precisato uno dei funzionari, sarebbero arrivate dopo l'inizio delle operazioni di Mosca in Ucraina.

06:21 - Michel: «Pronte nuove sanzioni, Putin sta già perdendo»

«Vladimir Putin pensava di dividerci, e invece ci ha unito ancora di più»: in Europa «c'è una nuova consapevolezza e un cambio di mentalità tra i leader. Abbiamo deciso che questioni nazionali come energia e Difesa saranno trattate con uno spirito di sovranità europea». Così il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, in una intervista a La Repubblica.

«Vogliamo rafforzarci sull'indipendenza energetica, come già avevamo iniziato a fare. Anche sulla Difesa europea c'erano progressi in corso, ma adesso è stata lanciata una rivoluzione copernicana. Ovviamente la Nato resta un pilastro ma tutti i leader Ue hanno capito che aumentare le nostre capacità militari significa rafforzare l'Alleanza», spiega Michel.

«L'Ue - sottolinea - non è in guerra con la Russia. E quando l'aggressore ha il pulsante nucleare, c'è una dimensione del tutto diversa da tenere presente. Non possiamo rischiare di precipitare nella terza guerra mondiale. Noi sosteniamo l'Ucraina al livello umanitario, finanziario e militare. E con mezzi diplomatici. Tutto quello che facciamo è per portare la Russia a negoziare una soluzione diplomatica. Putin sta già perdendo la battaglia della comunicazione. Se vogliamo limitare i rischi sulle centrali nucleari, portare aiuti ai civili e infine aprire una strada alla diplomazia dobbiamo confrontarci con chi oggi è seduto nella poltrona del Cremlino».

Contro Putin, conclude il presidente del Consiglio Ue, «abbiamo in riserva altre sanzioni aggiuntive. Quali non lo dirò. Finora abbiamo colto di sorpresa il regime di Mosca e intendiamo continuare».

06:01 - Zelensky: «Senza no fly zone i razzi russi cadranno su Paesi NATO»

«Se non blocchi i nostri cieli, è solo questione di tempo, i razzi russi cadranno sul tuo territorio, in territorio Nato, sulle case dei cittadini Nato». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso video diffuso poco dopo la mezzanotte. «Trenta missili solo nella regione di Leopoli - ha aggiunto riguardo l'attacco alla base di addestramento ucraina a Yavoriv, una ventina di chilometri dalla Polonia: «Non stava succedendo nulla che potesse minacciare il territorio della Federazione Russa. E a soli 20 chilometri dai confini della NATO. L'anno scorso avevo avvertito chiaramente i leader della NATO che se non fossero state prese severe misure preventive contro la Federazione Russa, sarebbe iniziata la guerra», ha concluso Zelensky.