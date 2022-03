Ucraina - Russia, le news di oggi. Mosca chiede riunione del Consiglio di Sicurezza ONU: «Armi biologiche USA in Ucraina»

La Russia ha chiesto di convocare una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per denunciare che l'Ucraina starebbe producendo armi biologiche con il sostegno degli Stati Uniti. La richiesta è stata ribadita anche su Twitter dal vice ambasciatore russo all'Onu Dmitry Polyansky.Mosca chiede la convocazione del Consiglio di sicurezza ONU. L'Unione europea raddoppierà il sostegno militare all'Ucraina con altri 500 milioni di euro, mentre Putin «attiva» 16mila volontari dal Medio Oriente. La Russia rinforza i confini occidentali ma il Cremlino assicura: «Non è prevista la chiusura».

13:30 - Mosca: «I biolaboratori finanziati dagli USA in Ucraina conducevano ricerche sul coronavirus dei pipistrelli»

Oggi, il Ministero della Difesa russo ha annunciato che i laboratori biologici finanziati dagli Stati Uniti e situati in Ucraina stavano conducendo esperimenti con campioni di coronavirus di pipistrello. «Secondo i documenti, la parte americana ha pianificato di condurre un lavoro sugli agenti patogeni di uccelli, pipistrelli e rettili in Ucraina nel 2022, con un'ulteriore svolta verso lo studio della possibilità di portare la peste suina africana e l'antrace», ha dichiarato il portavoce del Ministero della difesa, il maggiore generale Igor Konashenkov.

Oltre a questo, le strutture stavano studiando la possibile diffusione di agenti patogeni attraverso uccelli selvatici in migrazione tra Russia, Ucraina ed altri paesi della regione.

"Lo scopo di questa, e di altre ricerche biologiche finanziate dal Pentagono in Ucraina, era di creare un sistema per la diffusione segreta di agenti patogeni mortali», ha poi aggiunto.

Il Ministero della Difesa russo pubblicherà presto i documenti ricevuti dal personale dei biolaboratori ucraini, nonché i risultati dei loro studi, ha affermato Konashenkov.

Il 7 marzo le forze armate russe hanno scoperto 30 biolaboratori in Ucraina che potrebbero essere coinvolti nella produzione di armi biologiche, secondo una dichiarazione del capo delle forze di protezione dalle radiazioni ed elementi chimici e biologici russe Igor Kirillov.

12:56 - Blackrock ha perso 17 miliardi su titoli Russia

Bagno di sangue per BlackRock in Russia. A seguito dell'invasione dell'Ucraina, il gigante globale dell'asset management ha subito perdite per circa 17 miliardi di dollari sui titoli che deteneva in Russia. Questo pesante ammontare e di perdite va messo in relazione con il gigantesco bilancio del gruppo: il Financial Times ricorda che BlackRock detiene oltre 10.000 miliardi di dollari in gestione.

Il gigante statunitense ha riferito che a fine gennaio i suoi clienti detenevano oltre 18,2 miliardi di asset sulla Russia. Blackrock ha sospeso tutti gli acquisti di titoli russi lo scorso 28 febbraio e la quota di titoli russi sul totale è stata ridotta sotto lo 0,01%.

12:28 - Putin: «alcuni sviluppi positivi» nei negoziati

Vladimir Putin ha detto al collega bielorusso Aleksandr Lukashenko che ci sono «alcuni sviluppi positivi» nel processo di negoziazione con l'Ucraina. I due si stanno incontrando oggi a Mosca.

12:24 - Cremlino: tra Macron e Putin «diplomazia telefonica» molto attiva

«Non ci sono piani concreti» per un colloquio tra i presidenti russo e francese Vladimir Putin ed Emmanuel Macron, ma questo non significa che non possa aver luogo, ha affermato l'addetto stampa del leader russo Dmitry Peskov. «Putin parla con Macron quasi ogni due giorni, quindi, ovviamente, nulla può essere escluso. È in corso un lavoro molto attivo in termini di diplomazia telefonica. Al momento non ci sono piani specifici, ma questo non significa che non possa aver luogo», ha detto Peskov.

12:13 - Mosca: «Arrivate in 24 ore oltre 8.000 persone dal Donbass»

Più di 8.000 abitanti delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nel sud-est dell'Ucraina, sono entrati in Russia nelle ultime 24 ore, e altri 7.000 il giorno primo. Lo ha riferito oggi l'ufficio stampa del dipartimento per la frontiera della regione di Rostov del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb), citato dall'agenzia Interfax. Le autorità delle due repubbliche hanno avviato lo scorso 18 febbraio l'evacuazione in Russia di donne, bambini e anziani.

12:10 - Cremlino: volontari in Ucraina da Siria e Medio Oriente, non russi

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, offrendo di inviare volontari in Ucraina, ha parlato di immigrati dal Medio Oriente, non si è parlato di concittadini russi, ha detto l'addetto stampa del capo di stato russo Dmitry Peskov. Shoigu «ha parlato principalmente di coloro che hanno presentato domanda dal Medio Oriente e dalla Siria, quindi non si è parlato dei nostri concittadini», ha detto Peskov, rispondendo alla domanda se l'approvazione di Putin in merito ai volontari a combattere in Ucraina, si estende all'attrazione di volontari stranieri e volontari dalla Russia.

12:04 - Cremlino nega che vi siano le condizioni per un default russo

Il Cremlino nega che vi siano le condizioni per un default in Russia, in quanto tale «a meno che non siano create artificialmente». Secondo l'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov «i nostri capi dei dipartimenti finanziari, del ministero delle Finanze e così via parlano di disponibilità ad avere il margine di sicurezza necessario per pagare tutti i debiti esteri in rubli. In effetti, in quanto tale, non ci sono condizioni per un inadempimento, a meno che non siano create artificialmente», ha detto Peskov ai giornalisti.

Il capo del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, non ha escluso la possibilità di un default della Russia a causa delle sanzioni imposte al Paese. Secondo lei, «le sanzioni senza precedenti imposte alla Russia hanno spinto il Paese in recessione».

12:00 - Cremlino: «Un vero russo non si vergogna di essere russo»

«Un vero russo non si vergogna mai di essere russo», ha affermato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov. «Se qualcuno si vergogna, allora non è russo e non ci lamentiamo. Solo non è con noi», ha detto Peskov, rispondendo a una domanda riguardante alle dichiarazioni di alcuni cittadini che si «vergognavano di essere russi» per il conflitto in Ucraina.

11:52 - Cremlino: «Servono negoziati internazionali sull'Ucraina»

I negoziati internazionali con la partecipazione del presidente russo Vladimir Putin e dei leader di altri Stati sulla situazione in Ucraina sono chiaramente «necessari» e «richiesti», «sono sempre stati sostenuti dal presidente Putin e dalla parte russa», ha detto Dmitry Peskov, addetto stampa del capo di stato russo.

«In una fase o nell'altra, l'efficacia di tali negoziati non può lasciare a desiderare, ma sono assolutamente necessari, sono richiesti» ha detto, dichiarando che Putin «è sempre stato un sostenitore del processo negoziale e della diplomazia».

11:52 - Borrell: «Putin merita di essere giudicato»

Ci sono «molte ragioni» per cui Vladimir Putin dovrebbe essere giudicato dalla Corte penale internazionale. Lo dice Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri, in una intervista a TF1, a margine del vertice di Versailles. La Russia ha scatenato «una guerra del tutto ingiustificata e gratuita che si fa sempre più brutale e del tutto inaccettabile per il mondo civile».

«La Russia bombarda indiscriminatamente» e «Mariupol - accusa - è senza dubbio un crimine di guerra, ma non è solo quell'ospedale. La Russia è incapace di prendere le città, la resistenza ucraina è molto forte, quindi sta facendo come in Siria o in Cecenia: bombarda. L'esercito russo è un esercito di artiglieria, quindi bombarda, bombarda, indiscriminatamente, a volte un ospedale, a volte una casa». Per Borrell, in conclusione» «i rapporti con la Russia saranno radicalmente diversi dopo quello che è successo».

11:43 - Lukashenko: sanzioni? «Resistiamo alla faccia del nemico»

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko all'ingresso del Cremlino, dove oggi incontra Vladimir Putin, ha dichiarato, rispondendo a una domanda sulle sanzioni: «Resistiamo, alla faccia del nemico». Nel Paese c'è forte timore per le misure occidentali che vanno a fiaccare anche la debole economia bielorussa, a causa della partecipazione nel conflitto contro l'Ucraina.

11:40 - Cremlino: «Possibile incontro Putin-Zelensky»

«Non è esclusa la possibilità di un incontro tra Putin e Zelensky». Lo ha detto il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov. «Nessuno esclude la possibilità di un incontro tra Putin e Zelensky. Sì, in effetti è concettualmente possibile. Ma prima sia le delegazioni che i ministri devono fare la loro parte affinché i presidenti non si incontrino per il processo e per fare conversazione, ma per dei risultati», ha detto Peskov, riprendendo il filo del discorso già iniziato dal ministro degli Esteri Sergey Lavrov ieri in Turchia. «Le posizioni della parte russa sono note», ha sottolineato Peskov.

11:15 - Stoltenberg: «NATO comprende frustrazione Kiev su mancata no-fly zone»

La Nato comprende la «frustrazione» di Kiev per la decisione dell'alleanza atlantica di non imporre una no-fly zone sull'Ucraina. Lo ha ammesso all'agenzia Anadolu il segretario generale, Jens Stoltenberg. Stoltenberg ha affermato che la Nato «capisce la frustrazione» in Ucraina, aggiungendo che «un'escalation oltre i confini dell'Ucraina causerebbe in realtà solo più sofferenze [e] più morti».

«L'implementazione di una no-fly zone in Ucraina significherebbe massicci attacchi aerei contro i sistemi di difesa aerea russi, portando a un confronto diretto con la Russia», ha affermato Stoltenberg.

11:05 - Turchia: Putin-Zelensky «possibile» prossimo futuro

Il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalyn ha detto che un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è «possibile» nel prossimo futuro: c'è motivo di crederlo, secondo lui. Il tutto dopo che ieri, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, dopo l'incontro con il collega ucraina Dmytro Kuleba ad Anatalya, non ha del tutto chiuso la porta all'ipotesi, specificando che tuttavia «va preparato».

11:05 - Michel: «Parere Commissione su adesione Ucraina sarà rapido»

Sulla richiesta di adesione alla Ue «la Commissione europea dovrà dare il suo parere molto rapidamente». Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, arrivando al vertice di Versailles. Michel ha ribadito il «sostegno all'Ucraina che appartiene alla famiglia europea» e agli ucraini che «si battono per il loro Paese, il loro territorio, i loro bambini, ma anche per i valori che l'Europa incarna».

11:03 - Stoltenberg: «NATO prenderà decisioni importanti nel vertice di giugno»

La Nato prenderà delle importanti decisioni durante il vertice di Madrid a giugno. Lo ha dichiarato il segretario generale Jens Stoltenberg a Ntv, quando gli è stato chiesto se l'alleanza atlantica prevedesse di sviluppare il suo potenziale. La Nato chiede a tutti gli alleati europei di aumentare i propri budget militari, ha aggiunto Stoltenberg.

Per quanto riguarda le sanzioni, Stoltenberg ha affermato che la Nato si aspetta che tutti gli alleati impongano restrizioni alla Russia, aggiungendo che la Turchia ne è stata informata.

11:03 - Le Monde: «Adesione Ucraina a UE non porrà fine al conflitto»

La procedura di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea non porrà fine al conflitto e la decisione di entrare nel blocco non verrà presa in un paio di giorni. Lo ha detto al quotidiano Monde una fonte all'Eliseo. «Accettare l'Ucraina, dove vivono 41 milioni di persone, non è una decisione da prendere in un fine settimana. Non è la procedura di adesione che porrà fine alla guerra», ha affermato la fonte. Lo stesso giornale osserva che l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea in Russia sarà percepita come una provocazione. E potrebbe richiedere anni, come nel caso di altri candidati all'adesione.

11:02 - Lituania: «Impossibile concedere ora status candidato a Ucraina»

I leader dell'Unione Europea non hanno raggiunto un accordo sulla concessione dello status di candidato all'Ucraina durante il vertice in corso. Lo ha affermato il presidente lituano, Gitanas Nauseda. «Mi auguravo che l'Ucraina ottenesse lo status di candidato ora, ma era un programma di massima. Non è stato possibile ottenerlo oggi, ma probabilmente torneremo su questo dossier in seguito», ha detto Nauseda. Il primo ministro sloveno Janez Jansa ha ammesso che ci sono differenze sulla questione tra gli Stati membri dell'Ue.

10:57 - Rutte ribadisce: «Debito comune non è tema sul tavolo»

Il premier olandese Mark Rutte ribadisce il suo no all'ipotesi di uso di risorse comunitarie, anche con debito comune, per sostenere l'economia di fronte alla crisi ucraina. «Non è sul tavolo - ha detto arrivando a Versailles per la seconda giornata dal vertice informale dei capi di Stato e di governo - non ne stiamo discutendo ieri e oggi. Parliamo dell'urgenza di spendere di più nella difesa, di collaborare meglio nella difesa, non parliamo di questo tipo di spese» che riguardano «i bilanci nazionali», ha concluso.

09:48 - Shoigu a Putin presenta piani per rafforzare confini Ovest

Il ministro della Difesa russa Sergey Shoigu in una riunione del Consiglio di sicurezza ha illustrato al presidente russo Vladimir Putin i piani preparati dallo stato maggiore delle forze armate russe per rafforzare i confini occidentali della Federazione russa, compreso lo «spostare unità combattenti per proteggere i nostri confini occidentali». Secondo lui, alla luce della «saturazione» di forze occidentali nella zona «sembra, per molto tempo», Shoigu ha chiesto «istruzioni» a Putin «al prossimo Consiglio di sicurezza o in un altro formato per riferirvi le nostre proposte per la loro approvazione».

09:45 - Un inviato del Papa rientrato, l'altro verso zona guerra

Un inviato del papa è rientrato a Roma dall'Ucraina, l'altro si avvia verso la zona di guerra. E' quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti. Era stato Francesco in persona ad annunciare la missione umanitaria di due cardinali domenica all'Angelus: «"In questi giorni - aveva detto - due cardinali sono in Ucraina per servire il popolo, per aiutare: il cardinale Krajewski, elemosiniere, per portare gli aiuti ai più bisognosi, e il cardinale Czerny, prefetto ad interim del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integralel. E' la presenza non solo del papa - ha sottolineato - ma di tutto il popolo cristiano, che vuole avvicinarsi e dir: la guerra è una pazzia! Fermatevi per favore, guardate questa crudeltà».

09:39 - Pechino: «Pronti a collaborare per riportare la pace»

La situazione in Ucraina è «preoccupante» e la Cina è pronta a «collaborare con la comunità internazionale per riportare la pace» e «impedire che la situazione si aggravi o addirittura sfugga al controllo». Lo ha detto alla stampa il premier cinese Li Keqiang. Secondo quanto riportato dall'emittente cinese Cgtn, Li ha sollecitato iniziative «per sostenere la Russia e l'Ucraina nel superare le difficoltà, nel portare avanti i colloqui e arrivare a una soluzione pacifica». «In questo momento il principale compito è impedire che la situazione peggiori o addirittura sfugga al controllo», ha sottolineato il premier cinese.

09:39 - Putin approva l'idea di attrarre volontari in Ucraina

Vladimir Putin approva l'idea di attrarre volontari in Ucraina. «Gli occidentali non nascondono mercenari dagli occhi del mondo per l'Ucraina, trascendendo il diritto internazionale», ha affermato il presidente russo Vladimir Putin che in un incontro con i membri del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, ha dato la parola al ministro della Difesa Sergei Shoigu. Shoigu ha consigliato a Putin di trasferire manpad e altre armi occidentali, catturate a suo dire sul terreno, alle repubbliche ucraine ribelli riconosciute da Mosca. Putin ha detto di essere d'accordo con tale iniziativa.

09:00 - Casa Bianca contro ipotesi russa di nazionalizzare aziende

La nazionalizzazione delle aziende straniere che stanno lasciando la Russia sarebbe «illegale» e potrebbe «causare ancora più sofferenza economica» a Mosca. E' quanto ha scritto su Twitter la portavoce della Casa bianca, Jen Psaki, commentando le dichiarazioni fatte ieri dal vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, nonchè ex presidente, Dmitry Medvedev, su una «risposta simmetrica» alle sanzioni imposte dall'Occidente alla Russia, che potrebbe tradursi nella dichiarazione di insolvenza e nella nazionalizzazione delle aziende.

«Qualsiasi decisione illegale della Russia di sequestrare i beni di queste aziende alla fine si tradurrà in una sofferenza economica ancora più grande per la Russia - ha scritto Psaki - rafforzerà il chiaro messaggio alla comunità imprenditoriale globale che la Russia non è un luogo sicuro dove investire e fare affari».

08:43 - Lukashenko giunto a Mosca per colloqui con Putin

Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko è giunto per una visita di lavoro a Mosca, dove dovrebbe tenere colloqui con il presidente russo Vladimir Putin. L'ambasciatore bielorusso a Mosca Semashko è stato immediatamente invitato all'auto di Lukashenko per discutere di questioni di attualità lungo la strada. L'agenzia bielorussa Belta aveva annunciato che «il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko è partito per una visita di lavoro nella Federazione Russa».

08:09 - Orban: «UE progetta di partecipare a negoziati su cessate-il-fuoco»

L'Unione europea progetta di partecipare ai negoziati per un cessate-il-fuoco in Ucraina. Lo ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orban dopo il vertice dell'Ue. «Abbiamo deciso che anche l'Europa si unirà ai negoziati per il cessate-il-fuoco», ha affermato Orban, come riportato dal portale di notizie hirado.hu.

08:09 - Mosca: «Preso il controllo della città di Volnovakha»

Le forze della Repubblica popolare di Donetsk hanno preso il controllo di Volnovakha, a nord di Mariupol. Lo ha riferito il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, citato dalle agenzie di stampa russe.

07:54 - Orban: «Sanzioni UE non prenderanno di mira petrolio e gas russo»

Le sanzioni dell'Unione Europea non prenderanno di mira i settori del petrolio e del gas della Russia. Lo ha affermato il primo ministro ungherese, Viktor Orban. «Abbiamo deciso a nostro favore la questione più importante: non ci saranno sanzioni legate al settore petrolifero e del gas, ovvero l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria sarà assicurato in futuro», ha spiegato Orban dopo un vertice Ue, secondo quanto riportato dal portale hirado.hu.

07:48 - Ucraina non acquisterà più da Russia combustibile nucleare

L'Ucraina non acquisterà più combustibile nucleare dalla Russia. Lo ha annunciato la compagnia statale Energoatom. «Energoatom si rifiuta completamente di acquistare combustibile nucleare russo», ha scritto la compagnia sul suo canale Telegram.

07:42 - Mosca: «Distrutti aeroporti militari Lutsk e Ivano-Frankivsk»

Le truppe russe hanno lanciato un attacco con missili a lungo raggio ad alta precisione contro due aeroporti militari nelle città ucraine occidentali di Lutsk e Ivano-Frankivsk e li hanno distrutti. Lo hanno riferito le agenzie di stampa, citando il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov. Il ministero russo ha inoltre affermato che le forze di Mosca hanno distrutto 3,213 installazioni militari ucraine da quando hanno lanciato quella che il Cremlino definisce una «operazione militare speciale» in Ucraina.

07:29 - Londra: «Improbabile che Russia abbia raggiunto obiettivi pre-invasione»

Roma, 11 mar. - In Ucraina resta «altamente improbabile» che la Russia abbia raggiunto i suoi obiettivi definiti nel piano pre-invasione. Lo ha sottolineato il ministero della Difesa del Regno Unito, che ha pubblicato il suo ultimo rapporto di intelligence sulla situazione in Ucraina.

«Resta altamente improbabile che la Russia abbia raggiunto con successo gli obiettivi delineati nel suo piano pre-invasione», si legge, «Le forze di terra russe continuano a fare progressi limitati. Persistono problemi logistici che hanno ostacolato l'avanzata russa, così come la forte resistenza ucraina».

La Russia, sottolinea ancora il rapporto di intelligence di Londra, «sta probabilmente cercando di ripristinare e riposizionare le sue forze per una rinnovata attività offensiva nei prossimi giorni. Questo includerà probabilmente operazioni contro la capitale Kiev».

06:45 - Dnipro sotto attacco aereo e missilistico

La città di Dnipro sta subendo un attacco aereo e missilistico. Lo riferisce l'agenzia nazionale Ukrinform citando i servizi di emergenza locali. Viene riferito di tre attacchi aerei nel quartiere di Novokadatskyi avvenuti poco dopo le 6 di questa mattina che avrebbero colpito un asilo, un palazzo residenziale e una costruzione di due piani dove ha sede una fabbrica di scarpe. I soccorritori sono al lavoro sul posto.

06:34 - Biden chiederà stop a relazioni commerciali con Russia

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si appresta a chiedere al Congresso di porre fine alle normali relazioni commerciali tra Usa e Russia con l'obiettivo di aprire la strada all'imposizione di nuovi dazi e nuove sanzioni contro Mosca. Secondo quanto riferisce il Washington Post, gli Stati Uniti intendono annunciare la decisione insieme ai partner del G-7 e dell'Unione europea.

Ciascun paese, infatti, dovrebbe implementare la rottura dei normali rapporti commerciali con una legge nazionale. Il Congresso Usa era pronto ad un azione bipartisan già questa settimana ma Biden ha chiesto un rinvio per poter coordinare l'iniziativa con gli alleati.

06:17 - Vertice UE: «Adesione Ucraina senza ritardo, ma secondo le regole»

Il vertice dei capi di Stato e di governo dell'Ue ha approvato la notte scorsa a Versailles il testo della sua «Dichiarazione sull'aggressione militare russa all'Ucraina». Oltre alla durissima condanna espressa nei riguardi di Mosca e alla conferma del sostegno all'Ucraina e della protezione per i suoi profughi che stanno affluendo nell'Ue, i leader dei Ventisette rispondono alla richiesta di Kiev di aderire all'Unione.

06:09 - Zalensky respinge accuse russe su uso armi chimiche

Il presidente ucraino Volodymyr Zalensky ha respinto le accuse russe sull'intenzione di Kiev di utilizzare armi chimiche. «Sono il presidente di un Paese degno» ha scritto su Facebook «Abbiamo avuto ripetutamente conferma di un fatto: se si vogliono conoscere i piani della Russia basta guardare di cosa la Russia accusa gli altri. Siamo stati accusati di voler attaccare la pacifica Russia e ora cos'altro? Cos'altro avete preparato per noi? Dove colpirete con le armi chimiche?».

02:46 - Le forze russe si riposizionano, si teme nuovo attacco a Kiev

Il convoglio di mezzi militari russi che i satelliti hanno fotografato per giorni sulla strada per Kiev si è sciolto e i mezzi sono stati ridislocati. Secondo le immagini satellitari riprese da molti media internazionali le forze di Mosca si sono posizionate intorno alla capitale Ucraina, in alcuni casi assumendo già posizioni di combattimento. Si teme che nelle prossime ore possa scattare un nuovo massiccio attacco a Kiev.

01:56 - AIEA: «Ispezioni fisiche nelle centrali nucleari ucraine»

Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha annunciato di avere programmato «ispezioni fisiche» nei siti nucleari dell'Ucraina. Al momento non sono disponibili altri dettagli sulle modalità e le tempistiche. Grossi ha incontrato nelle scorse ore i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina e ha sottolineato che entrambe le parti sono «disposte a lavorare» con l'AIEA per prevenire combattimenti nei pressi degli impianti nucleari.

01:34 - Russia chiede riunione all'Onu: «Armi chimiche USA in Ucraina»

La Russia ha chiesto di convocare una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per denunciare che l'Ucraina starebbe producendo armi biologiche con il sostegno degli Stati Uniti. La richiesta è stata ribadita anche su Twitter dal vice ambasciatore russo all'Onu Dmitry Polyansky. Secondo gli Stati Uniti Mosca sa costruendo delle false notizie per poi giustificare a sua volta un possibile uso futuro di queste armi.

01:15 - Facebook: «Permessi i messaggi violenti contro l'invasione russa»

La guerra in Ucraina cambia anche le politiche di un colosso digitale come Facebook-Meta: dopo anni di messa al bando dei messaggi di odio e violenza in alcuni Paesi confinanti con la Russia saranno ammessi anche gli appelli violenti contro l'invasione di Putin. Si tratta, scrive il Washington Post, di una «eccezione inusuale» che segna una svolta nelle strategie dell'azienda di Zuckerberg.

00:09 - Difesa Usa: «Forze russe a 15km dal centro di Kiev»

Le forze russe nelle ultime 24 ore sono avanzate di 5 km verso Kiev. Secondo fonti della Difesa Usa, citate dalla BBC, ora le truppe russe che avanzano da nord-ovest sono a soli 15 km dal centro cittadino, mentre quelle che avanzano da nord-est sono a 40 km da Kiev. Secondo gli Stati Uniti i russi nel corso dell'invasione hanno lanciato 775 missili «di ogni tipo».