Ucraina - Russia, le news di oggi. Putin: «Sanzioni sono simili a una dichiarazione di guerra»

Le news dell'ultima ora sulla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti in tempo reale nel decimo giorno di conflitto. Le truppe di Putin sono a circa 30 km da un'altra centrale nucleare, quella di Yuzhnoukrainsk, a sud del Paese. Rinviata l'evacuazione dei civili da Mariupol a causa delle ripetute violazioni del cessate il fuoco. Il Cremlino: «Le sanzioni occidentali sono una dichiarazione di guerra».

16:48 Mosca: «NATO userà pretesto Ucraina per attirare più Paesi»

La NATO utilizzerà il pretesto della «guerra in Ucraina» per attirare sempre più Paesi nei suoi ranghi. Lo ha affermato il ministero degli Esteri russo.

16:28 Forbes: «Distrutto attrezzature russe per 3 miliardi di dollari»

Forbes-Ucraina stima che le forze armate del Paese abbiano distrutto attrezzature nemiche (russe) per un valore di tre miliardi di dollari. La pubblicazione cita questo importo sulla base dei dati del Ministero della Difesa dell'Ucraina.

16:15 Putin: «Sanzioni sono simili a una dichiarazione di guerra»

Le sanzioni contro la Russia sono «simili a una dichiarazione di guerra, ma, grazie a Dio, non si è ancora arrivati a questo, e penso che i nostri cosiddetti «partner» abbiano una comprensione di ciò che questo minaccia, nonostante le loro affermazioni sconsiderate, come ad esempio da parte del ministero degli Esteri britannico». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando della invasione dell'Ucraina come «operazione in Ucraina».

16:15 Lukashenko: «Sanzioni? Basterà sopportarle per un anno»

«Saremo pazienti per un anno, e poi vedrai, verranno da noi, si scuseranno e ci chiederanno di collaborare con loro». Bisognerà insomma «sopportare le sanzioni occidentali» per un anno, prevede il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, secondo il quale i paesi occidentali un anno dopo l'imposizione delle sanzioni chiederanno a Minsk e Mosca di riprendere la cooperazione.

Posizione diversa rispetto a Vladimir Putin che ha affermato oggi come le sanzioni occidentali - che stanno dimostrando una evidente efficacia - siano quasi «una dichiarazione di guerra».

16:02 Landini: «Guerra non si ferma inviando armi»

Dalla piazza arriva un «messaggio forte» contro la guerra. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio landini, dal palco in piazza San Giovanni. «Non siamo di fronte a un passaggio normale - ha proseguito - ma a un rischio concreto di tornare indietro di 70 anni, cioè che la guerra torni a essere strumento normale per regolare gli equilibri geopolitici».

Landini ha ribadito la «solidarietà al popolo ucraino che soffre per una decisione criminale di Putin e anche al popolo russo che si mobilita. La guerra non si ferma con altre guerre e inviando armi al popolo ucraino. Si ferma inviando in Ucraina l'Onu, oggi è il momento che le trattative vengano fatte con la presenza dell'Onu al tavolo».

14:45 Oggi no passaggio umanitario sicuro Mariupol e Volnovakha

Oggi non si creerà un passaggio umanitario sicuro da Mariupol e Volnovakha. Lo rendono noto media russi citando la Croce Rossa. Funzionari ucraini hanno chiesto aiuto alla Croce Rossa per organizzare i corridoi, descrivendo la situazione nelle città bloccate come «vicina a una catastrofe».

14:39 Putin: «Introduzione no fly zone sarebbe prendere parte a conflitto»

La Russia considererà la decisione di qualsiasi paese di introdurre una no-fly zone sull'Ucraina come partecipazione a un conflitto armato, «e non importa di quali organizzazioni siano membri». Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. «Sentiamo dire che è necessario creare una no-fly zone sul territorio dell'Ucraina. È impossibile farlo dal territorio dell'Ucraina, è possibile solo dal territorio di alcuni stati vicini. Ma qualsiasi movimento in questa direzione sarà da noi considerato come partecipazione al conflitto armato del Paese dal cui territorio verranno create minacce ai nostri militari. Li considereremo immediatamente come partecipanti al conflitto. E non importa di quali organizzazioni siano membri», ha detto Putin con un chiaro riferimento alla decisione di ieri della Nato - in base alla quale non imporremo una no-fly zone in Ucraina - ma anche alle impellenti richieste da parte di Kiev.

14:24 Putin: «L'operazione in Ucraina procede secondo i piani»

L'invasione dell'Ucraina «procede secondo i piani». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando di essa come «operazione in Ucraina».

14:19 Putin: «Quasi finita distruzione infrastrutture militari»

È «quasi finita» l'operazione per «la distruzione delle infrastrutture militari» in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con il personale femminile dell'aviazione civile russa.

14:16 Putin: «Se Kiev continua così in discussione stato ucraino»

L'attuale leadership a Kiev «deve capire che se continua con lo stesso spirito», mette in discussione «il futuro della statualità ucraina» e, se ciò accadrà, «sarà interamente sulla loro coscienza». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con il personale femminile dell'aviazione civile russa.

14:10 Putin: «Russia non può far finta di niente davanti a minacce»

La Russia «non può far finta di niente davanti alle minacce»: non si trattava di una «sciocchezza inventata» secondo il presidente russo Vladimir Putin, motivando così la decisione di invadere l'Ucraina.

14:00 Putin ha definito «difficile» la decisione dell'invasione Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito «difficile» la decisione dell'invasione dell'Ucraina. Lo ha dichiarato il leader del Cremlino secondo media russi. Putin ha sostenuto che la Russia stava cercando di risolvere il conflitto in Ucraina in modo pacifico: era necessario lasciare però che il Donbass parlasse russo e vivesse a modo suo.

13:28 Aeroflot sospende tutti i voli internazionali dall'8/3

La compagnia aerea russa Aeroflot ha annunciato la sospensione di tutti i suoi voli internazionali a partire dall'8 marzo. La decisione, spiega la compagnia secondo quanto riportato dai media internazionali, è dovuta a «circostanze che ostacolano l'operatività dei voli». Confermate le rotte nazionali e i collegamenti con la Bielorussia. Nei giorni scorsi sia Boeing che Airbus hanno fermato la forniture di ricambi e l'assistenza tecnica ai velivoli in Russia.

13:04 Lavrov: «Ucraina cerca pretesti per posticipare negoziati»

L'Ucraina è costantemente alla ricerca di «pretesti» per posticipare l'inizio del prossimo round di negoziati con la Federazione Russa. Così il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che ha rilasciato diverse dichiarazioni sull'andamento delle ostilità in Ucraina e sui prossimi negoziati, mentre non si riesce neppure a trovare una vera tregua per l'evacuazione dei civili dalle zone più in pericolo. Il ministro ha puntato il dito contro Kiev.

Secondo lui la Federazione Russa ha già delineato chiaramente le sue condizioni nei negoziati con l'Ucraina. I partecipanti russi ai negoziati aspettano ancora informazioni dall'Ucraina, ora la situazione «si presenta strana». La Russia non ha ancora ricevuto dall'Ucraina i termini del terzo round di negoziati.

12:45 Lavrov: «Kiev vuol provocare conflitto tra NATO e Russia»

Kiev vuole «provocare un conflitto tra NATO e Russia». Così il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che ha rilasciato diverse dichiarazioni sull'andamento delle ostilità in Ucraina e sui prossimi negoziati, mentre non si riesce neppure a trovare una vera tregua per l'evacuazione dei civili dalle zone più in pericolo. Il ministro ha puntato il dito contro Volodomyr Zelensky.

Secondo lui «se» il presidente ucraino si è così dispiaciuto della «non ingerenza della Nato» nel conflitto vuol dire che «conta sulla Nato per regolare la situazione», ovvero l'invasione russa. A detta di Lavrov: le amare dichiarazioni di Zelensky non aggiungono ottimismo. La «frenesia militaristica» di Zelensky suggerisce che «non ha bisogno» di negoziati con la Federazione Russa. La Russia spera, dice Lavrov, che l'umore dell'Ucraina cambi.

12:10 Cremlino: yacht sequestrati? Da Ovest «brigantaggio economico»

«Quintessenza del brigantaggio economico», «attacco al sacro diritto di proprietà» che «non è giustificato in alcun modo, né legalmente, né economicamente, né moralmente». Così il portavoce di Putin Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda su come Mosca valuta le azioni dell'Occidente in relazione alla proprietà degli oligarchi russi all'estero.

Da Alexey Mordashov ad Alisher Usmanov, sono in corso anche in Italia i provvedimenti di congelamento di beni mobili e immobili appartenenti a soggetti russi presenti nelle liste dei regolamenti europei per circa 140 milioni di euro. Misure che vanno a colpire gli oligarchi più vicini a Putin.

11:58 Cremlino: Paesi UE e NATO «eccessivamente emotivi»

«Speriamo che prima o poi la nostra posizione venga riconosciuta da quei Paesi - Paesi dell'UE, paesi della NATO - che ora assumono una posizione così eccessivamente emotiva e si rifiutano di capire così tante cose ovvie». Lo ha affermato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.

11:50 Lituania: numero truppe NATO di stanza sale a 3.000

Il ministro della Difesa lituano Arvydas Anusauskas ha dichiarato che il numero delle truppe Nato di stanza nel Paese è salito a 3.000 e continuerà ad aumentare. «Il numero delle truppe della NATO in Lituania è aumentato a 3.000, ed è in costante aumento e continuerà ad aumentare», ha detto Anusauskas in un briefing, aggiungendo: «Posso rassicurare tutti sul fatto che queste forze sono abbastanza sufficienti nella situazione attuale».

11:42 Cremlino: «Putin non è un attore, non ama essere disturbato»

«Vladimir Putin non è un attore» che apprezza il pubblico e non ama chi lo disturba mentre conduce importanti negoziati internazionali». Lo ha detto il portavoce del presidente russo Dmitri Peskov rispondendo ai giornalisti del pool del Cremlino che gli chiedevano di mostrare il leader russo più spesso.

11:37 Cremlino difende legge su «guerra dell'informazione»

Il Cremlino difende quella che chiama la necessaria «fermezza» della legge che reprime le «informazioni false» sull'esercito russo e dice di affrontare una «guerra dell'informazione» condotta - a loro dire - contro la Russia in connessione con il conflitto in Ucraina. «Nel contesto della guerra dell'informazione, è stato necessario adottare una legge dove si è adeguata la fermezza», ha affermato il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov, il giorno dopo l'entrata in vigore della legge che reprime con pesanti sanzioni la diffusione di qualsiasi informazione non allineata sull'esercito russo.

10:36 Zelensky: «Presto i profughi potranno tornare»

«Sono sicuro che presto potremo dire alla nostra gente: tornate! Tornate dalla Polonia, dalla Romania, dalla Slovacchia e da tutti gli altri paesi. Tornate perché non c'è più nessuna minaccia», ha detto il presidente ucraino Volodymir Zelensky in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook aggiungendo che per l'Ucraina saranno stanziati decine di miliardi di dollari per la ricostruzione da parte della comunità internazionale.

08:21 Musk non bloccherà media russi tramite satelliti Starlink

Il provider di internet via satellite Starlink non blocchetà i media russi nonostante le richieste delle autorità di diversi governi occidentali, lo ha annunciato Elon Musk, che produce i satelliti Starlink con la sua SpaceX. «A Starlink è stato chiesto da alcuni governi (non dall'Ucraina) di bloccare i media russi. Non lo faremo se non con un'arma puntata. Mi dispiace, sono un assolutista della libertà di espressione», ha twittato Musk.