Ucraina - Russia, le news di oggi. Cargo estone affondato vicino a Odessa. Mosca: «Pronti a corridoi umanitari per la popolazione»

Le news dell'ultima ora sulla crisi tra Russia e Ucraina, la cronaca in diretta dei negoziati nell'ottavo giorno di guerra. Le forze russe intensificano l'offensiva sulle città ucraine. In serata il sindaco di Kherson ha annunciato che la città è caduta nelle mani dei militari di Mosca. Mariupol sta per subire la stessa sorte. Kharkiv è martellata dai bombardamenti. Kiev continua ad essere bersagliata dai razzi. Secondo le autorità ucraine i civili uccisi in una settimana di guerra sono oltre duemila. L'Unhcr ha reso noto che gli sfollati sono già un milione. Scarseggiano acqua e viveri. Da Mosca si apre alla possibilità di corridoi umanitari per la popolazione. Le delegazioni dei due Paesi dovrebbero incontrarsi alle 15 per discutere di un eventuale cessate il fuoco.

15:02 Affonda nave estone al largo di Odessa dopo esplosione

Una nave mercantile di proprietà estone è affondata nei pressi di Odessa, al largo dell'Ucraina, a seguito di un'esplosione. La nave avrebbe colpito una mina. Secondo quanto riferito alla Reuters da Igor Ilves, manager della Vista Shipping Agency, con sede a Tallinn, due membri dell'equipaggio si sono salvati, mentre altri quattro risultano dispersi.

14:58 Mosca: «Pronti a corridoi umanitari per la popolazione»

L'esercito russo è pronto a organizzare corridoi umanitari ovunque in Ucraina. Lo ha detto oggi alla stampa il capo del Centro di controllo della difesa nazionale russo, Mikhail Mizintsev. «La Russia ha già creato tutte le condizioni necessarie per un'evacuazione sicura. Siamo pronti a creare corridoi umanitari appropriati in qualsiasi direzione in qualsiasi momento», ha detto Mizintsev. Secondo quanto riportato da Interfax, l'alto funzionario militare ha aggiunto che è necessario creare corridoi umanitari nel più breve tempo possibile.

14:35 Kuleba: «Russia fermi raid, dimostri serietà su negoziati»

«La tattica di guerra barbara della Russia è di manipolare le sofferenze dei civili inflitte da loro stessi. Adesso Lavrov accusa l'Ucraina di impedire l'evacuazione dei civili. Dica al suo capo di fermare i bombardamenti indiscriminati delle città ucraine. Mostri al mondo che la Russia è seria a proposito dei negoziati». Così il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba su Twitter, dopo le notizie che rimbalzano sulla possibilità di creare corridoi umanitari per evacuare i civili.

14:07 Putin a Macron: «Raggiungeremo i nostri obiettivi in ogni caso»

14:06 Kiev: «Ai colloqui vogliamo ottenere i corridoi umanitari»

La delegazione ucraina punta «come minimo» ad ottenere «corridoi umanitari» nel corso dei colloqui che terrà oggi con la delegazione russa nella regione di Brest, in Bielorussia. Lo ha detto uno dei negoziatori, David Arakhamia. «Tra due ore inizieremo (i negoziati). Il programma come minimo: corridoi umanitari. Il resto dipenderà dalle circostanze», ha scritto Arakhamia su Facebook.

13:28 Biden chiede a Congresso 10 miliardi per aiuti a Kiev

Il presidente americano Joe Biden ha chiesto al Congresso di approvare un pacchetto di aiuti per l'Ucraina da 10 miliardi di dollari. Lo scrive il Washington Post. I fondi sono destinati a contrastare la crisi umanitaria nel Paese e ad aiutare la difesa ucraina nel contrasto dell'offensiva russa. Inoltre o fondi serviranno a rafforzare la protezione della rete elettrica e per l'assistenza degli altri alleati europei secondo due fonti anonime vicine all'amministrazione citata dal WP.

13:15 Putin riunisce Consiglio di sicurezza e parlerà in Tv

Il presidente russo Vladimir Putin terrà un incontro da Novo-Ogaryovo con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza della Federazione russa e una serie di conversazioni telefoniche internazionali. Lo ha affermato il portavoce del capo di stato Dmitry Peskov. «Non escludiamo un intervento di apertura del presidente all'inizio di questo evento. Sarà mostrato in TV», ha detto Peskov.

13:00 Russia: «Kiev ha creato basi per catastrofe umanitaria»

Kiev ha creato le basi per una «catastrofe umanitaria» e blocca migliaia di persone in molte città ucraine come Kiev, Kharkov, Sumy, Odessa, Mariupol senza «permettere che raggiungano luoghi sicuri». Lo ha affermato Mikhail Mizintsev, vice capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione russa. In totale, più di 142.000 persone sono state evacuate dalle zone dell'operazione militare speciale sinora, inclusi quasi 40.000 bambini, dice la Difesa russa.

12:50 Anche Volkswagen sospende produzione in Russia

Volkswagen imita gli altri costruttori auto tedeschi BMW e Mercedes e sospende la produzione di auto in Russia, oltre all'export nel Paese, dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Il secondo costruttore di auto al mondo fermerà la produzione delle fabbriche Kaluga e Nizhny Novgorod «fino a nuova comunicazione», ha reso noto Vw. La casa auto di Wolfsburg ha venduto in Russia solo 200mila auto nel 2021, su vendite globali di nove milioni. Ma la guerra ha fermato due stabilimenti Volkswagen in Germania orientale per la mancanza di componenti elettrici prodotti dai fornitori ucraini.

12:34 Un'ora e mezza di telefonata tra Macron e Putin

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dialogato al telefono con il presidente russo Vladimir Putin per un'ora e mezza e successivamente ha telefonato al capo di stato ucraino Volodymir Zelensky, lo ha annunciato l'Eliseo.

12:34 Lavrov: «No truppe russe a Kharkiv»

Non ci sarebbero truppe russe a Kharkiv. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un colloquio con la stampa straniera a Mosca.

12:33 Bennett: Ucraina rischia «distruzione totale», subito un negoziato

L'Ucraina rischia la «distruzione totale» se i leader mondiali non agiscono in fretta «per portare le due parti fuori dal campo di battaglia e al tavolo delle trattative». E' quanto ha detto oggi il premier israeliano Naftali Bennett, intervenendo a una conferenza sulla tecnologia cyber a Tel Aviv.

«Le cose appaiono brutte sul terreno al momento, ma è importante capire che se i leader mondiali non agiscono in fretta può diventare molto peggio. Sto parlando di indicibili perdite di vite umane, di distruzione totale dell'Ucraina. Milioni di profughi. E non è troppo tardi - ha detto il premier - è responsabilità dei principali attori del mondo portare le due parti fuori dal campo di battaglia e al tavolo delle trattative».

12:04 Mosca: «A colloqui con Kiev proposte militari e politiche»

La delegazione russa intende discutere di proposte «tecnico-militari, umanitarie e politiche» con la controparte ucraina. Lo ha detto alla stampa il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, dopo aver annunciato l'avvio attorno alle 13 italiane dei colloqui nella regione di Brest, in Bielorussia. «La delegazione russa sta lavorando su tre serie di proposte. Riguardano aspetti tecnico-militari, umanitari e politici», ha detto Medinsky, citato da Interfax.

11:53 Lettonia consegnerà 90 droni alle forze ucraine

La Lettonia consegnerà 90 droni all'Ucraina all'ottavo giorno di guerra dall'inizio dell'invasione russa. Lo ha annunciato oggi via Twitter l'esercito del paese baltico. «90 droni donati da compagnie lettoni saranno consegnate alle forze armate ucraine», si legge nel tweet dell'esercito lettone.