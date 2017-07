Banche Venete, Dijsselbloem: felice siano salve. Economia italiana funziona solo con banche in buona salute

BRUXELLES - Arrivando alla riunione dei ministri delle finanze della zona euro a Bruxelles, il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem si è detto "molto felice" riguardo agli ultimi casi di salvataggio delle banche italiane (Popolare di Vicenza e Veneto Banca). Nel corso di questo meeting, i 19 ministri dell'eurozona verranno informati nel dettaglio dei salvataggi italiani da parte della Commissione europea, la Bce e il consiglio di risoluzione unico. "Sono personalmente molto felice che le banche italiane ne stiano uscendo fuori, che i problemi siano affrontati e che le autorità adottino delle misure. Voglio dire, questo è cruciale per la ripresa economica. L'unico modo per far funzionare l'economia italiana è fare in modo che le banche siano in buona salute".