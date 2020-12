La previsione di Angela Merkel: «Dovremo lavorare su questo debito eccezionale dal 2023»

«La Germania potrà continuare a versare ingenti somme nel 2021 per far fronte alle conseguenze economiche e sociali della pandemia di Covid-19». Lo ha assicurato oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel. «Siamo stati in grado di distribuire somme significative nel 2020 e saremo in grado di farlo nel 2021 perché abbiamo gestito bene le nostre finanze negli ultimi anni», ha detto la cancelliera tedesca nel suo podcast settimanale.

Questi aiuti «rappresentano molti soldi ma i costi sarebbero ancora più alti, sia finanziariamente che socialmente, se molte aziende fallissero e se si perdessero milioni di posti di lavoro», ha aggiunto Merkel, rilevando che la Germania è il Paese meno indebitato del G7.

«Certo, non possiamo mantenere questo livello di sostegno indefinitamente ed è chiaro che dovremo lavorare su questo debito eccezionale dal 2023», ha continuato Merkel che, al potere da 15 anni, lascerà la cancelleria nel 2021. «Stiamo già assistendo a enormi sfide di bilancio per gli anni a venire», ha concluso.

«Brexit? C'è sempre spazio per compromesso»

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, è intervenuta nella crisi sulla Brexit per esortare entrambe le parti che negoziano a Londra a superare le loro linee rosse per raggiungere un accordo, anche se la Francia ha minacciato di ricorrere al suo diritto di veto.

L'intervento significativo è avvenuto quando fonti dell'Ue hanno parlato in termini sempre più fiduciosi di un accordo raggiunto prima di lunedì, con entrambe le parti che si sarebbero mosse per trovare un terreno comune sulle questioni in sospeso. «Aspettatevi notizie presto», ha indicato una fonte, «Le cose si stanno muovendo."

Da Downing Street si fa sapere che i negoziati riprenderanno questa sera, dopo una pausa nel tardo pomeriggio, ma non ci sarà «fumata bianca» prima del fine settimana. Il portavoce di Boris Johnson ha detto che i colloqui erano «a un punto molto difficile», ma il governo sta lavorando per colmare il divario.

Malgrado le preoccupazioni espresse a Parigi, L'Aja, Copenaghen e Roma in merito alle concessioni già offerte dal capo negoziatore dell'Ue, Michel Barnier, il governo della Merkel ha affermato che dovrebbe essere raggiunto un ulteriore compromesso se si vuole garantire un accordo commerciale e di sicurezza.

Il portavoce della Merkel, Steffen Seibert, ha dichiarato: «Per la cancelliera, e questo non è cambiato nelle ultime settimane, è necessaria la disponibilità al compromesso da ambo le parti. Se si vuole concludere un accordo, entrambe le parti devono muoversi l'una verso l'altra. Ognuno ha i suoi principi, ci sono linee rosse, questo è chiaro, ma c'è sempre spazio per il compromesso».

Fonti affermano che sia la Merkel sia la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, hanno mostrato «assoluta determinazione» a spingere l'accordo oltre la linea, nonostante le preoccupazioni di qualcuno sui dettagli. «Gli stati membri si prenderanno il loro tempo quando concluderanno l'accordo», ha detto un diplomatico.