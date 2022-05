Fantastica Ferrari! Pole di Leclerc davanti a Sainz. Red Bull solo in seconda fila

Meravigliosa Ferrari a Miami. Charles Leclerc è perfetto, Max Verstappen commette un errore nel finale ed il monegasco è in pole position, dodicesima in carriera. Si è decisa così la pole del primo e storico GP di Miami. Il pilota della Ferrari ha chiuso con un sontuoso 1'28:796 lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Carlos Sainz, anche lui protagonista di un grande Q3. In griglia seguono le due Red Bull di Verstappen e Sergio Perez. Da sottolineare il quinto crono di Valtteri Bottas su Alfa Romeo.

Leclerc: «Sarà una dura battaglia»

Dopo 16 anni di attesa, la Ferrari torna in pole su suolo americano. L'ultima risaliva al 2006: Schumacher a Indianapolis. «I fan qui sono pazzeschi - dice Leclerc - è incredibile essere qui negli Stati Uniti e vedere quanto questo sport sia cresciuto negli ultimi anni. Avere così tanti tifosi sugli spalti ci motiva ulteriormente, è fantastico! L'ultimo weekend non è stato grandioso per me, ho commesso un errore in gara, ma oggi è andata bene», le dichiarazioni a caldo del leader del campionato.

«Partiamo dalla pole-position e domani dobbiamo completare l'opera in gara. Le Red Bull sono estremamente veloci in rettilineo, noi siamo veloci in curva. Sarà una battaglia dura domani, ma speriamo di prevalere noi», prosegue il nativo del Principato dopo le qualifiche odierne in Florida.

Sainz: «Ho fiducia nella macchina»

«Dopo l'incidente pesante di ieri non era semplice ritrovare fiducia - ha detto - ma ho mantenuto la calma fino al Q3. Non sono riuscito a fare la pole però mi accontento. Domani sarà interessante, può succedere di tutto, ancora non ho fatto una simulazione gara in questi giorni, ma ho fiducia nella macchina che è molto bella da guidare qui. Ho fatto belle curve, sto migliorando il feeling con la macchina, peccato per l'ultima curva».

Verstappen: «Ottima velocità di punta»

L'avversario numero 1 sarà sempre Max Verstappen. L'olandese non era contento ma è pronto a dare battaglia: «Nel complesso sono piuttosto soddisfatto - ha detto l'iridato in carica - ieri ho fatto 4-5 giri, tutta la giornata di oggi l'ho usata per conoscere la pista e trovare un buon bilanciamento. Questa non è una pista semplice da apprendere, chiaro che uno vuole essere sempre in pole, però contando da dove partivamo penso che il lavoro sia stato buono. Dobbiamo però iniziare a rendere i weekend un po' meno difficili, perché così è complicato - ha aggiunto - la gara? Domani abbiamo un'ottima opportunità, abbiamo un'ottima velocità di punta. I sorpassi sono complicati fuori dalla traiettoria normale però potranno succedere tante cose domani. Vedremo come si comporteranno le gomme».