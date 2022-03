Calcio, i risultati del 30a giornata di serie A: Sassuolo-Spezia 4-1. Genoa-Torino 1-0, liguri tornano a vincere dopo 6 mesi

La prima partita della 30^ giornata di Serie A va al Sassuolo con un super Berardi: due gol e traguardo delle cento reti personali in Serie A. Finisce 4-1 per gi emiliani sullo Spezia. Sblocca proprio lui su rigore nel primo tempo, dove Verde trova il momentaneo 1-1 con una magia di mancino a giro. A inizio ripresa bis del numero 25 del Sassuolo. Nel finale tris di Ayhan e poker dell'altro azzurro Scamacca su punizione. Quarta vittoria nelle ultime cinque per Dionisi, che sale a 43 punti in campionato. Lo Spezia resta a 29.

Genoa-Torino 1-0, liguri tornano a vincere dopo 6 mesi

Prima vittoria casalinga per il Genoa che sconfigge il Torino con una rete di Portanova giocando in inferiorità numerica dal 24' del primo tempo per l'espulsione di Ostigard per doppia ammonizione. Un successo che interrompe una striscia di 26 gare senza vittorie e rilancia in chiave salvezza la formazione di Blessin all'ottavo risultato utile consecutivo.

Torino che parte bene con Izzo che di testa impegna Sirigu bravo ad alzare in angolo. Ma al 14' arriva il vantaggio del Genoa. Frendrup ruba palla sulla trequarti a Vojvoda e s'invola sulla destra, dal fondo lascia partire un cross teso con Berisha che sbaglia l'uscita, il pallone arriva a Izzo che non riesce a controllarlo e Portanova da due passi mette in rete. I granata faticano a reagire ma al 24' il Genoa rimane in dieci. Ostigard, già ammonito, interviene su Izzo al limite, il difensore ospite vola e in presa diretta il contatto sembra evidente tanto che Mariani non ha dubbi ad estrarre il secondo cartellino giallo e poi espellere il difensore norvegese. Nella ripresa i granata non riescono a sfruttare la superiorità numerica, il Genoa torna a credere nella salvezza.

Pioli: «Abbiamo fatto 99, ora dobbiamo fare 100»

La corsa scudetto del Milan passa da Cagliari. Domani sera alle 20:45, i rossoneri sfideranno la squadra allenata da Walter Mazzarri, reduce dalle sconfitte con Lazio e Spezia e alla ricerca di punti che possono valere la salvezza. «Non parliamo della classifica, siamo concentrati sui nostri margini di crescita - afferma Pioli - Ho visto grande attenzione ai dettagli e questo conta».

L'anno scorso a Cagliari è stata una vittoria importante con gol di Ibra. «Sta meglio di una settimana fa, il minutaggio è aumentato. Poi vedremo che scelte fare». In vantaggio con l'Inter negli scontri diretti e in svantaggio con il Napoli per la differenza reti. Negli ultimi tempi hanno segnato solo Giroud e Leao. «Per vincere e chiudere le partite serve fare tanti gol: è chiaro che dobbiamo continuare a fare il gran lavoro che stiamo facendo in fase di non possesso palla ma è anche vero che abbiamo tanti giocatori che possono segnare. I giochi sono aperti per tutti e i particolari fanno la differenza. Cercare di segnare qualche gol è un nostro obiettivo».

Milan padrone del proprio destino: «Tutte le squadre lo sono. Mancano nove partite, virtualmente abbiamo un solo punto di vantaggio sull'Inter, tre sul Napoli e sette sulla Juve. I giochi sono molto aperti per tutti. Noi ci siamo preparati per vincere la partita di domani. Loro hanno fermato il Napoli qualche settimana fa. Dobbiamo essere concentrati e lavorare solo sulla partita di Cagliari. La squadra è determinata, serena. Se sin qui abbiamo fatto 98, 99, ora dobbiamo fare 100. A tutti chiedo ancora un passo in avanti».

Due mesi senza soste: «Stiamo lavorando con la solita attenzione collettiva e individuale per cercare di migliorare le prestazioni di tutti. La squadra sta bene fisicamente e di testa: le gambe ci sono e ci saranno fino alla fine».

Si è chiusa la settimana di coppe con un bilancio non soddisfacente per le italiane: «Il fatto di non avere da qualche anno una squadra italiana nelle prime otto di Champions è un dato negativo: il livello globale è veramente alto. Non ci manca tantissimo ma dal punto di vista di mentalità, ritmo e qualità si può fare meglio». Domani inizia un nuovo campionato, lungo nove giornate. «Dovremo avere energia positiva dentro di noi, da mettere sul campo in ogni singola partita».