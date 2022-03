MotoGP, GP Qatar: pole di Martin, gran 2° Bastianini, 3° Marquez. Bagnaia 9°

Dominio Ducati nelle qualifiche del GP Qatar, appuntamento inaugurale del Mondiale 2022: la pole va a Jorge Martin (team Pramac) davanti a Bastianini (team Gresini). Marc Marquez completa la prima fila. Bagnaia partirà 9°, il campione del mondo Quartararo in undicesima casella proprio davanti a Morbidelli. I risultati degli altri italiani: 15° Bezzecchi, 17° Marini, 20° Dovizioso, 21° Di Giannantonio.

Martin: «Fatto un grande giro»

«Sono molto contento, abbiamo conquistato un'altra pole, abbiamo fatto un grande giro - il commento di Martin - Domani sarà dura, in molti possiamo lottare per il podio, spero di fare un passo avanti nel setup e nell'elettronica per lottare per la vittoria. Stiamo provando tanti setup per trovare più grip, non abbiamo ancora trovato la costanza giusta. Il motore? Siamo in pole, significa che abbiamo un buon potenziale. Manca un po' in accelerazione, è difficile gestire la gomma, ma il potenziale c'è e voglio dare il massimo con questa moto».

Bastianini: «Fausto sarebbe contentissimo»

Grande gioia di Bastianini: «Sono contentissimo, per ora sembra abbiamo messo a posto anche la qualifica. Abbiamo iniziato bene, sul ritmo siamo stati sempre veloci. Ci mancava questo giro da tempo, ora ce l'abbiamo fatta. Peccato per un errore alla penultima curva, altrimenti avrei potuto prendere la pole. Risultato dedicato alla squadra, Fausto sarebbe contentissimo». Sulla gestione della gara: «È la prima volta che mi trovo davanti in partenza, non so come dovrò gestire la gara, di solito è sempre in rimonta, domani fortunatamente no? Non so so se saremo tutti più vicini, ma credo che Honda e Suzuki abbiano fatto salti in avanti importanti. Sicuramente la gestione gara sarà diversa. Ci divertiremo». Sulle gomme: «Non abbiamo ancora la risposta, dobbiamo vedere i dati. Media e soft hanno pro e contro. In questo momento direi media, ma dobbiamo verificare ulteriormente».

Valentino Rossi, è nata la figlia Giulietta

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati genitori della piccola Giulietta. La notizia è stata data sui social dalla mamma che ha postato tra le sue storie una foto del piedino della piccola, accarezzato da una mano in primissimo piano. A corredo un grande cuore rosso e il nome della bimba, oltre alla frase: «Mamma e babbo sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi». Intanto, nello stesso giorno via alle libere del primo Gp della stagione, la prima senza il Dottore in pista dopo 26 anni tra 125, 250, 500 e MotoGP.