Fernando Alonso in Renault nel 2021: «Torno nella mia famiglia»

Ora è ufficiale: Fernando Alonso torna in Formula 1 dal 2021 al volante di una Renault. Alonso si era allontanato dalla Formula 1 nel 2018, a caccia della Tripla Corona tra campionato WEC, Le Mans, e ha anche partecipato alla Dakar. Il pilota di Oviedo, 38 anni, aveva disputato la sua ultima stagione di F1 con la McLaren, ricoprendo successivamente anche il ruolo di ambasciatore del team di Woking.

«Fernando Alonso si unisce al team Renault DP World F1. Il Team Renault DP World F1 è lieto di confermare Fernando Alonso al fianco di Esteban Ocon nella sua formazione di piloti per la stagione 2021» il testo del tweet della casa francese. La durata del contratto non è stata specificata nel comunicato della casa francese, in cui si parla genericamente di «prossime stagioni».

«Renault è la mia famiglia»

Queste le prime parole di Alonso da nuovo pilota Renault: «La Renault è la mia famiglia, i miei ricordi più preziosi sono qui, con i miei due titoli, ma guardo avanti - ha detto Nando -. E' con grande orgoglio ed emozione che torno nel team che mi ha dato la possibilità all'inizio della mia carriera e che me ne dà un'altra adesso per tornare ad alti livelli. I miei principi e le mie ambizioni sono in linea con quelle della squadra. I progressi della monoposto le danno credibilità in vista del 2022 e io condividerò tutta la mia esperienza con ingegneri, meccanici e compagni. Il team vuole tornare sul podio, come lo voglio anche io"

«Vogliamo tornare al top»

Questo il commento di Cyril Abiteboul, Managing Director di Renault Sport Racing: «La firma di Fernando fa parte del piano della Renault per tornare al top in Formula 1 - ha detto -. La sua presenza nel team è un asset formidabile a livello sportivo, ma anche di brand. Il suo legame con il team e i tifosi è incredibile. In aggiunta ai suoi successi passati, è stata una scelta reciproca per il futuro. La sua esperienza e determinazione ci potrà condurre verso quell'eccellenza che la F1 di oggi richiede. Porterà quella cultura vincente che gli compete e con Esteban avrà la missione di condurci nel miglior modo possibile al 2022».