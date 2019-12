Il Napoli ha esonerato Carlo Ancelotti. Pronto Gattuso

NAPOLI - Non è bastata la vittoria per 4-0 contro il Genk che ha qualificato il Napoli agli ottavi di Champions league: Carlo Ancelotti è stato esonerato dopo una cena con Aurelio De Laurentiis. La notizia arriva con uno scarno comunicato di due righe: «La Società Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti».

Arriva così l'addio dopo giorni di voci di corridoio. La cena con il presidente aveva anticipato il previsto incontro di mercoledì mattina: «Domani ci vedremo col presidente e decideremo cosa fare» aveva detto il tecnico dopo il match del San Paolo. «Io spero di esserci ancora sabato a rispondere alle vostre domande. Tra me e i giocatori non c'è nessun attrito, non c'è mai stato».

Pronto Rino Gattuso

Invece il faccia a faccia è avvenuto all'Hotel Vesuvio in tarda serata. Alla fine, era trapelata la notizia che la decisione fosse rinviata alla colazione di mercoledì. Poi il comunicato della società a mettere la parola fine all'esperienza di Ancelotti nella città partenopea. Aveva preso il posto di Maurizio Sarri nel 2018. Il successore è già pronto e ha il nome di Rino Gattuso, che come calciatore del Milano con Ancelotti vinse due Champions e uno scudetto.

Per Carlo Ancelotti - ex centrocampista di Roma e Milan - è uno smacco di una fulgida carriera da allenatore che lo ha visto passare al Parma, alla Juventus e al Milan (2001-2009). Con Berlusconi presidente ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, due Champions League, due Supercoppe europee e un Mondiale per club. Poi l'esordio all'estero, al Chelsea fino al 2011 (con una doppia Premier League-FA Cup); poi il Paris Saint-Germain dove alla seconda stagione nel 2013 ha vinto la Ligue 1. In seguito al Real Madrid (vittoria in Coppa del Re e Champions League). Nel 2016 arriva al Bayern Monaco e vince la Bundesliga, poi viene esonerato. Il rientro in Italia arriva con il Napoli. De Laurentiis sperava nel miracolo e nello scudetto: l'anno scorso il secondo posto, ma adesso il Napoli è lontano dalla vetta e dalla zona Champions.