Gallinari si arrende ad un LeBron ancora Super

ROMA - LeBron James mette la sua firma nel 112-107 con cui i suoi Lakers battono i Thunder di Danilo Gallinari. Sono 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist per la tripla doppia, unico di sempre ad averne realizzata almeno una contro tutte le squadre della Lega. Sconfitto Danilo Gallinari, che pure segna a sua volta 25 punti. Di punti ne fa invece 14 Nicolò Melli che non parte nello starting five, e i Pelicans battono 115-104 Portland. Ok Sacramento e Golden State. Rialzano la testa anche i Warriors, ma la strada è ancora lunga. Golden State torna infatti a vincere e lo fa anche piuttosto autorevolmente al FedExForum di Memphis.

Questi i risultati della notte Nba:

Los Angeles Lakers - Oklahoma city Thunder 112-107

New Orleans Pelicans - Portland Trail blazers 115-104

Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 95-114

Sacramento Kings - Phoenix suns 120-116