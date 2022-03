Saddiq Bey, 51 punti per Detroit

Serata anomala con la NBA che propone una sola partita per lasciare spazio al basket NCAA che da il via alla fase finale del torneo a eliminazione diretta con Detroit che batte Orlando 134-120. Protagonista Saddiq Bey che nella sfida tra Pistons e Magic mette a referto il suo massimo in carriera da 51 punti. In totale in stagione sono 17 le prestazioni con così tanti punti e Bey è il 13° giocatore diverso a riuscirci.

Warriors e Curry ko contro Boston, Lakers umiliati

Tatum&Brown trascinano Boston al successo a San Francisco con Golden State preoccupata per l'infortunio di Curry. Buttandosi a terra per recuperare un pallone vagante, Smart è finito con il peso sulla gamba di Curry, che si è subito fermato sentendo un dolore al piede sinistro. Il due volte MVP non è riuscito a proseguire la partita infilandosi negli spogliatoi. I Lakers crollano nel potenziale scontro play-in contro Minnesota, Dinwiddie realizza sulla sirena la tripla della vittoria a Brooklyn. Mitchell ne segna 37 e Utah batte Chicago, successi comodi per Phoenix (36 di Booker) e Milwaukee (36 di Giannis), Toronto supera i Clippers. Phila vince la sfida playoff a Cleveland, Denver passeggia a Washington, vincono Charlotte, New York e San Antonio.

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks 116-106

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers 114-118

Washington Wizards-Denver Nuggets 109-127

Brooklyn Nets-Dallas Mavericks 111-113

New York Knicks-Portland Trail Blazers 128-98

Houston Rockets-Phoenix Suns 112-129

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers 124-104

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 122-120

Utah Jazz-Chicago Bulls 125-110

Golden State Warriors-Boston Celtics 88-110

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks 126-135

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors 100-103