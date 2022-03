LeBron James secondo marcatore di sempre in NBA

Con un canestro a 5:20 dalla fine del primo tempo contro Washington, LeBron James è diventato il secondo miglior realizzatore ogni epoca superando Karl Malone. Un canestro che lo ha portato a quota 20 punti, quelli necessari per superare quota 36.928 fissata da Malone nel corso della sua carriera. James è ora a 36.947 punti realizzati in carriera, a 1.440 punti di distanza dal primo posto che Kareem Abdul-Jabbar detiene dal lontano 1989, ultimo anno della sua ventennale carriera. Traguardo che si può raggiungere in una cinquantina di partite

Il traguardo di James è stato salutato da una standing ovation della Capital One Arena esaurita per assistere alla grande serata del Re, che ora insegue il primo posto di Jabbar. «Il record di Kareem? Spero di raggiungerlo. Un giorno ripenserò a questo momento, ma non riesco a separarlo dalla sconfitta. Avevamo una grande opportunità per trovare ritmo».