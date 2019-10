Quartararo il più veloce nelle seconde libere

MOTEGI - Il francese Fabio Quartararo ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere sul circuito di Motegi dove domenica si correrà il gran premio di motogp del Giappone, quartultima prova del mondiale 2019. Il pilota della Yamaha Petronas ha chiuso il miglior giro in 1:44.764 precedendo di 321 millesimi Maverick Vinales su Yamaha, e di 336 il campione del mondo Marc Marquez su Honda. Quarto tempo per Andrea Dovizioso su Ducati, staccato di 650 millesimi, davanti a Valentino Rossi sull'altra Yamaha ufficiale, in ritardo di 792 millesimi.

