Misano, capolavoro di Marquez: Quartararo battuto nel finale. 4° Rossi

MISANO - Capolavoro di Marc Marquez che vince il Gran Premio della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini con una staccata da urlo all'ultima curva. Il pluricampione del mondo supera un volitivo Fabio Quartararo in un giro finale al cardiopalma, con il pilota spagnolo che «alla Quercia» sfoggia una staccata superlativa per bruciare il rivale, autore comunque di una grande prova. Terzo senza troppi patemi Maverick Vinales, che precede il compagno di squadra Valentino Rossi e Franco Morbidelli. Quattro Yamaha seguono dunque Marquez. Andrea Dovizioso raggiunge l'obiettivo massimo possibile: sesto posto.

Marquez: «Fabio è il vincitore morale della giornata»

«Onestamente sapevo che non era necessario vincere, ma ieri ho avuto una motivazione ulteriore e una spinta in più per la gara, sia perché dopo aver perso due GP di fila un po' ti brucia, sia perché quello che è successo in qualifica mi ha caricato, ma il miglior modo di parlare è in pista». Marc Marquez sprizza una gioia mista a rabbia per il successo di Misano, colto con un gran sorpasso all'ultimo giro su Quartararo. «Ho cercato di stare lì con Quartararo, mi sono chiesto se provarci o no e alla fine ci ho provato: lui era il più veloce nel settore 3 e quindi ho cercato di superarlo prima, poi ho chiuso bene le curve e usato intelligenza. Fabio è il vincitore morale della giornata, l'anno prossimo sarà un rivale per il titolo, ma oggi ho pensato solo al GP, non al mondiale. È molto bello vincere qui e ancora di più andarmene con 93 punti di vantaggi».