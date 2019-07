Danilo Gallinari saluta i Clippers, va ad Oklahoma

ROMA - Danilo Gallinari l'anno prossimo giocherà negli Oklahoma City Thunder. L'azzurro saluta dunque i Los Angeles Clippers e parte per una nuova avventura. Per Gallinari è la sua quarta maglia Nba dopo Knicks, Denver e Clippers dal suo arrivo nel 2008.

Kawhi Leonard da Toronto a Los Angeles con Paul George

Ma la notte Nba passa alla storia anche per il passaggio di Kawhi Leonard, miglior giocatore delle recenti Finals, che lascia i Toronto Raptors con cui ha vinto il titolo e va proprio ai Clippers con un contratto principesco di 142 milioni di dollari in quattro anni. Kawhi troverà come compagno di squadra un altro campionissimo, Paul George, prelevato da Oklahoma e scambiato proprio con Gallinari e altri giocatori.