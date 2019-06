Gp Francia: Hamilton in pole position. Leclerc terzo

LE CASTELLET - Il britannico Lewis Hamilton, su Mercedes, partirà domani in pole position nel Gp di Francia in programma sul circuito di Le Castellet. Hamilton ha girato sul piede dell'1:28.319. Secondo miglior tempo per il suo compagno di team, il finlandese Valtteri Bottas, terzo tempo per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Solo settima l'altra Rossa, quella del tedesco Sebastian Vettel. Quarto tempo per Max Verstappen (Red Bull), davanti a Norris e Sainz.

Leclerc: «Dobbiamo fare una bella partenza»

«Sono contento del mio giro, purtroppo oggi non è stato sufficiente. Dobbiamo continuare a lavorare, sono sicuro che ci riavvicineremo a un certo punto. Ma oggi non potevamo far meglio di così». Charles Leclerc commenta così il terzo posto ottenuto nelle qualifiche del GP di Francia. «Dobbiamo fare una bella partenza, sarebbe partenza - ha aggiunto il monegasco - siamo piuttosto forti in rettilineo, loro lo sono di più in curva».

Vettel: «E' mancato il feeling»

ebastian Vettel, solo settimo, dice: «È mancato il feeling con la macchina, è stata una parte finale di qualifica un po' strana - ha detto - c'è sempre un motivo per guardare con ottimismo alla gara, chiaramente le qualifiche ci hanno dato una posizione inferiore alle aspettative, però domani cercheremo di divertirci. Il primo giro mancato in Q3? Sbagliare un giro non ti cambia tanto. Semplicemente non c'è stato il giusto feeling».