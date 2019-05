Milan-Sensi: importanti aggiornamenti

MILANO - In attesa di capire come finirà questo campionato e di conoscere il nome del nuovo allenatore, il Milan prova ad organizzarsi in tempo per scegliere i rinforzi giusti in vista della prossima stagione, etichettata fin d’ora come quella del riscatto, l’ennesima. Ai rossoneri occorre potenziare l’organico più o meno in ogni reparto: servono un paio di difensori, almeno un attaccante esterno (soprattutto se il modulo rimanesse il 4-3-3 o diventasse un 4-2-3-1), ma soprattutto tre centrocampisti, perché Bertolacci, Josè Mauri e Montolivo andranno via per scadenza di contratto e perché la situazione di Bakayoko è più intricata che mai, col riscatto da versare al Chelsea (fissato a 35 milioni di euro) tutt’altro che scontato, specie in caso di mancato accesso alla prossima Coppa dei Campioni e tenendo conto anche delle bizze del francese negli ultimi tempi.

Riflettori accesi

Uno dei nomi maggiormente tenuti sotto la lente di ingrandimento di Leonardo e Maldini è quello di Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo ed autore di un’ottima stagione in Emilia. Fulcro del centrocampo dei neroverdi, Sensi ha dimostrato qualità tecniche, tattiche, intelligenza, visione di gioco, anche a dispetto di un fisico non eccezionale e della scarsa vena realizzativa; il profilo dell’ex regista del Cesena piace al Milan da almeno un anno e sarebbe un rinforzo utile e gradito a qualsiasi allenatore, accetterebbe ovviamente i rossoneri sia con quarto posto che senza, e la spesa per il calciatore (circa 15 milioni, 25 totali ma la metà da scontare per il riscatto di Locatelli da parte degli emiliani) è avallata da tutta la dirigenza, perché Leonardo e Maldini ne hanno individuato le qualità in campo, mentre Gazidis ne approva il profilo giovane ed italiano.

Accordo

I contatti fra i due club sono frequenti ed il club milanista è in chiara pole position per l’acquisto di uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, pronto a quel salto di qualità che anche a Milanello attendono per rifondare e rinforzare una rosa che punti stabilmente (almeno) alle prime quattro posizioni del campionato. Già ieri l’operazione è stata data in dirittura d’arrivo e da fonti rossonere, inoltre, filtra ottimismo a tal punto dal ritenere quasi chiuso l’accordo col Sassuolo, addirittura Sensi avrebbe chiesto consigli all’ex compagno di squadra Matteo Politano (oggi all’Inter) circa le zone migliori dove trovare casa a Milano. L’affare, insomma, fra il Milan ed il regista appare davvero ad un passo dalla conclusione.