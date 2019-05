Gp di Francia, Rossi e Marquez «sperano nel buon tempo»

LE MANS - Riparte da Le Mans il motomondiale di Valentino Rossi. «Il test di Jerez - dice il dottore - è stato abbastanza positivo e penso che possiamo anche provare qualcosa durante il weekend in Francia. Le Mans è una pista che mi piace molto, e la nostra Yamaha è solitamente competitiva lì». L'obiettivo è quello di avere un buon fine settimana, «lavorare bene dal primo turno in poi e essere veloci fin dal primo giorno. Abbiamo avuto un buon ritmo di gara l'anno scorso, quindi vogliamo iniziare a lavorare da lì. Spero che il buon tempo possa funzionare durante tutto il weekend, in modo che possiamo mostrare tutto il nostro potenziale. Voglio tornare sul podio e faremo del nostro meglio con la squadra».

Marquez: «Le Mans difficile per condizioni meteo»

«Abbiamo avuto un weekend molto forte a Jerez e un test produttivo, ma questo è MotoGP e dobbiamo continuare a lavorare» il mantra di Marc Marquez che parla anche del so periodo di relax. «Tra una gara e l'altra - continua - ho potuto rilassarmi un po in F1 e anche la partita di Lipsia contro il Bayern, in sella alla mia moto. Allo stadio era fantastico e il rumore era incredibile. Le Mans può essere un GP difficile, soprattutto con il tempo, quindi dobbiamo essere preparati per qualsiasi condizione. L'anno scorso sono riuscito a vincere qui, ma affrontiamo sempre molta opposizione».