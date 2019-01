Thompson, 44 punti con record. Warriors travolgenti, Lakers ko

NEW YORK - Al Madison Square Garden gli Oklahoma City Thunder battono i New York Knicks per 109-127, con una serata ispirata per il trio Paul George-Russell Westbrook-Dennis Schröder, che chiude la partita con 65 punti complessivi (31 di George, 17 degli altri due cui Westbrook aggiunge 10 rimbalzi). I Milwaukee Bucks,nonostante la prima tripla doppia della carriera NBA di Luka Doncic (18 punti, 11 rimbalzi e 10 assist), battono i Dallas Mavericks con un convincente 116-106. Tra Brooklyn Nets e Sacramento Kings vincono nettamente i primi per 123-94. Mattatore della serata di Brooklyn è D'Angelo Russell, che conferma il suo ottimo momento con 31 punti.

Harden non basta a Houston, Rockets ko

Tra Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls la sfida è di bassa classifica, coi pensieri già rivolti al draft del prossimo giugno: a portarla a casa sono i Bulls per 88-104. Vincono anche i Portland Trail Blazers, che trovano un'ottima seconda metà di gara per neutralizzare i 36 punti di Donovan Mitchell e battere gli Utah Jazz per 104-109. I 37 punti di James Harden stavolta non bastano agli Houston Rockets, vincono i Philadelphia 76ers 121-93 (embiid 32 e 14 rimbalzi). I Golden State Warriors vincono a Los Angeles sponda Lakers 130-111 con un maestoso Klay Thompson, autore di 44 punti. I Lakers pagano l'assenza contemporanea di LeBron James, Lonzo Ball e Rajon Rondo.

Questi i risultati della notte NBA:

New York Knicks-Oklahoma City Thunder 109-127 Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls 88-104 Washington Wizards-Detroit Pistons 101-87 Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks 116-106 Atlanta Hawks-Orlando Magic 103-122 Brooklyn Nets-Sacramento Kings 123-94 Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans 85-105 Boston Celtics-Miami Heat 107-99 Philadelphia 76ers-Houston Rockets 121-93 Utah Jazz-Portland Trail Blazers 104-109 Los Angeles Lakers-Golden State Warriors 111-130