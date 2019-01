Australian Open: Eliminato Federer. Nadal ai quarti, affronterà Tiafoe

MELBOURNE - Rafa Nadal ha calato il poker vincente, ancora senza lasciare per strada alcun set, guadagnando per l'undicesima volta in carriera un posto nei quarti di finale degli Australian Open (27esima complessiva a livello Slam). La «domenica di mezzo» a Melbourne Park ha regalato anche il sorriso pieno di felicità, quasi incredulo, di Frances Tiafoe, capace di spingersi per la prima volta in carriera fra i «best 8» di un Major. Lo spagnolo numero 2 del mondo e del tabellone, in versione smanicata, con canotta color arancione, ha dominato anche il ceco Tomas Berdych, attualmente numero 57 Atp: 60 61 76(4) il punteggio con cui il mancino di Manacor in due ore e 5 minuti ha sconfitto l'avversario.

Nadal affronterà Tiafoe

A contendergli l'accesso alle semifinali, martedì, Rafa troverà il Next Gen statunitense Frances Tiafoe, numero 39 Atp, che dopo aver sgambettato il gigante sudafricano Kevin Anderson, numero 6 del mondo e 5 del tabellone (finalista all'ultimo Wimbledon e a Flushing Meadows 2017) e aver imposto l'alt al terzo turno all'azzurro Andreas Seppi ha colto un altro scalpo eccellente: 75 76(6) 67(1) 75 lo score con cui, in tre ore e mezza di gioco, il ragazzo di Hyattsville ha estromesso dal torneo il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 21 Atp e 20esima testa di serie, che a Melbourne vanta la semifinale del 2017 e due quarti (2014 e 2018), raggiungendo per la prima volta i quarti in uno Slam.

Sorpresa Tsitsipas, eliminato Federer

Roma, 20 gen. - Il greco Stefanos Tsitsipas è il protagonista del più grande exploit sin qui degli Australian Open. Il campione Next Gen 2018 ha imposto l'alt al campione in carica Roger Federer: il 37enne fuoriclasse elvetico, che dodici mesi a Melbourne aveva messo in bacheca il 20esimo trofeo Slam, ha ceduto negli ottavi di finale 6-7 (11-13), 7-6 (7-3), 7-5, 7-6 (7-5). Nei quarti affronterà lo spagnolo Bautista che ha eliminato il croato Cilic 6-7 (6-8), 6-3, 6-2, 4-6, 6-4