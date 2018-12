Loew dice addio alla Nazionale tedesca

BERLINO - «Gran parte della mio tempo come allenatore della nazionale è passato. Arriva un momento in cui devi pensare a cosa fare dopo e io continuo ad essere interessato a dirigere un club e penso che sarebbe all'estero, non in Germania». Joachim Low, vincitore del mondiale in Brasile con la Nazionale tedesca nel 2014 sta per dire addio alla Germania dopo i deludenti risultati ottenuti di recente sulla panchina della Germania.

IPOTESI REAL - L'attuale contratto di Loew scade nel 2020, ma la rapida eliminazione al Mondiale in Russia e la brutta figura in Nations League potrebbero portare ad una scissione anticipata di un rapporto cominciato nel 2006. Loew è dato sulla panchina del Real Madrid per il prossimo anno ma si è limitato a dire: «E' un club interessante per ogni allenatore».