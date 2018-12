Gattuso: «Ronaldo vicino al Milan? Tutto vero»

MILANO - Il Milan di Rino Gattuso torna in campo alle 12.30 in un match che il tecnico rossonero ha ampiamente criticato. «Non sono contrario alla gara delle 12.30, è giusto che si giochi. Ho solo contestato il recupero, nel senso che si è giocato il giovedì sera e poi alle 12.30» ha detto il tecnico rossonero». Gattuso avverte: «Se giochiamo come contro il Dudelange domani non vinciamo, ma è anche vero che ho cambiato parecchi giocatori. L'ho fatto per dare minutaggio ai giocatori».

RONALDO E MERCATO - Non gli piace parlare di mercato ma sulla possibilità dell'arrivo di Ronaldo in estate a Milano concede: «Se l'ha detto Mirabelli sicuramente lo sapevo anche io. C'è stata la possibilità di prendere Ronaldo, è tutto vero quello che ha detto Max, poi ci sono di mezzo tante cose. Confermo quello che ha detto Mirabelli». E su Fabregas aggiunge: «Mi piace, ma anche Modric, Kantè e tutti i grandi giocatori. Sono domande che dovete fare a Leo e Maldini, escono fuori tanti nomi ma non posso rispondere. Mi piace Fabregas ma non c'è nulla di concreto».