Malesia, torna Lorenzo. Marquez: «Voglio vincere»

MALESIA - Jorge Lorenzo torna al fianco di Andrea Dovizioso a Sepang, per la penultima gara della stagione. Lo spagnolo ha riportato una lesione al polso sinistro nella caduta durante le libere a Buriram, lo scorso 5 ottobre, e ha saltato le tappe del mondiale MotoGp in Thailandia, Giappone e Australia, dove è stato sostituito da Alvaro Bautista, quarto a Phillip Island.

LORENZO: SPERO DI POTER CORRERE - «Sono passati solo otto giorni da quando sono stato operato al legamento del polso sinistro, ma mi sento un po' meglio - ha detto Lorenzo - Certo che l'intervento è ancora molto recente e quindi dovremo aspettare quando salirò in moto per capire come risponderà il polso e se avrò ancora molto dolore quando guido. Giovedì mi farò visitare dai medici del circuito per valutare le mie condizioni e spero di poter correre anche se non sarò al 100%. Non sono stato in grado di allenarmi per diversi giorni e il circuito di Sepang è molto impegnativo, e quindi questo non è sicuramente lo scenario migliore per tornare in pista».

MARQUEZ: VOGLIO VINCERE - Marc Marquez, fresco campione del mondo 2018, cerca riscatto dopo l'uscita di pista in Australia. «E' stato un combattimento - ha detto - ma arriveremo in Malesia con il nostro spirito e la nostra mentalità positiva. Voglio ancora provare e vincere di nuovo se avrò la possibilità di farlo. La Malesia è un circuito che richiede un grande sforzo fisico e ci stiamo preparando».