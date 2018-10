LONDRA - Cesc Fabregas è da circa 10 anni uno dei sogni ricorrenti delle proprietà del Milan, da Silvio Berlusconi al fondo Elliott, passando per la discutibile organizzazione cinese che per poco più di una stagione ha guidato il club rossonero. Il regista spagnolo ex Arsenal e Barcellona, ora in forza al Chelsea, è stato un po' il filo conduttore della società milanista dal 2008 ad oggi, senza però mai riuscire ad approdare nel campionato italiano e vestirsi di rossonero, una volta per volontà del calciatore, un'altra per rifiuto del club di appartenenza e un'altra ancora per impossibilità del Milan di fare acquisti con ingaggi fuori parametro. Anche in vista delle prossime sessioni di calciomercato del 2019 (gennaio e giugno), il nome di Fabregas è tornato di moda, con Gattuso alla ricerca di un regista e Leonardo e Maldini ancora una volta sulle tracce dello spagnolo.

Destino

Ma anche stavolta, come nei precedenti, il fato e la volontà delle parti non sembra accontentare i tifosi del centrocampista iberico. Fabregas è infatti in scadenza di contratto col Chelsea, non intende rinnovare l'accordo con i londinesi e non ha legato benissimo con Maurizio Sarri, tutti motivi che lo stanno portando alla decisione di lasciare l'Inghilterra a giugno. Non sarà il Milan, però, la nuova destinazione dello spagnolo che è pronto a tornare in patria dove lo aspetta Diego Pablo Simeone ed il suo Atletico Madrid; Fabregas ed il club madrileno si sono già parlati e secondo fonti provenienti dalla Spagna l'accordo non appare così complicato, anzi. Il Milan dovrà così accontentarsi di fare da spettatore per l'ennesima volta, evidentemente quello con il regista spagnolo è un matrimonio che davvero non s'ha da fare.