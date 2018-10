MILANO - Nessuna celebrazione ufficiale, niente happening mediatico davanti alle telecamere delle tv, nessun comunicato diffuso, la pratica del rinnovo di Patrick Cutrone con il Milan è stata evasa nel riserbo più totale. È quanto si apprende grazie alla pubblicazione del bilancio del Milan per l'esercizio 2017/18. Secondo le carte ufficiali, il giovane centravanti rossonero, 21 a gennaio, ha siglato un accordo per il prolungamento di contratto con il club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2023. Insieme al numero 63, altri calciatori di stanza a Milanello hanno apposto il loro prezioso autografo in calce ad un nuovo contratto con il Milan. Innanzitutto Bonaventura (al centro di chiacchiere per un nuovo prolungamento) fino al 2020; quindi Davide Calabria fino al 2022; Gigio Donnarumma fino al 2021; Jesus Suso fino al 2022; e capitan Alessio Romagnoli fino al 2022.

Il Milan potrà contare sui suoi giovani talenti ancora a lungo.