MILANO - La nuova dirigenza del Milan ha avuto in estate pochissimo tempo per mettere insieme l'organico da mettere a disposizione di Gennaro Gattuso e rendere la squadra competitiva per i primi quattro posti della serie A, motivo per il quale c'è stato poco tempo per gestire le situazioni minori, ovvero gli esuberi, quei calciatori ormai fuori dal progetto tecnico dell'allenatore e dunque da sistemare altrove per liberare spazio nello spogliatoio ed alleggerire le casse societarie da qualche stipendio ingombrante. E così i vari Josè Mauri e Bertolacci sono rimasti alla base, così come il difensore colombiano Zapata e l'ex capitano Montolivo, escluso anche dalle amichevoli estive ed ormai dietro a tutti i centrocampisti nelle gerarchie di Gattuso.

Congedo

E proprio Zapata e Montolivo potrebbero essere i primi a salutare Milanello nel prossimo giugno, a meno di offerte da accettare nel calciomercato invernale di gennaio. Entrambi sanno che le possibilità di scendere in campo saranno ridottissime, persino in Coppa Italia, ed entrambi hanno rinunciato a qualche offerta in estate (ritorno a Udine per il difensore sudamericano, Bologna e Werder Brema per l'ex atalantino) preferendo la permanenza al Milan, ma a giugno tutto cambierà e i due calciatori diranno certamente addio ai rossoneri con la speranza di ottenere qualche ingaggio altrove, firmando l'ultimo contratto della loro carriera. Pochi mesi ancora, dunque, e due armadietti di Milanello verranno svuotati.