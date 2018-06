MILANO - Ma benedetto Kalinic, si può essere così ostinatamente ottusi? Magari concediamoci il lusso di aspettare conferme definitive, ma se venissero confermate le voci che arrivano dalla Croazia si prospetterebbe un caso incredibile. Secondo quanto riportato dai media Goal Croazia e novilist.hr, il centravanti del Milan si sarebbe rifiutato di scendere in campo nei minuti finali di Croazia-Nigeria dopo l’invito del commissario tecnico Zlatko Dalic a scaldarsi. L’attaccante, evidentemente scontento per la panchina rimediata all’esordio mondiale, avrebbe quindi respinto alla richiesta di entrare in campo, scatenando la rabbia sia del ct croato che di tutti i suoi compagni di squadra.

La giustificazione addotta da Nikola Kalinic sarebbe quella di un fastidio alla schiena avvertito proprio nell’imminenza di entrare in campo, ma fonti vicine allo staff tecnico della Croazia assicurano le perfette condizioni fisiche della punta rossonera.

Ct furioso

A questo punto il ct Dalic, sempre secondo le voci in arrivo dal ritiro croato, infastidito dal comportamento dell’attaccante, starebbe pensando seriamente di escludere definitivamente il giocatore dai Mondiali in Russia, per giunta senza possibilità di sostituirlo. Una situazione che verrà chiarita questo pomeriggio alle 16.15, in occasione della conferenza stampa convocata dal commissario tecnico dei biancorossi. Una cosa è certa, il comportamento di Kalinic non sta certo aiutando il Milan, anche nell’ottica di una sua cessione, a questo punto sempre più probabile.